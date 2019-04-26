Шамиль Гаязов завоевал две медали первенства Европы по русским шашкам - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
26 апреля 2019 11:29Татарстан

Шамиль Гаязов завоевал две медали первенства Европы по русским шашкам

Шамиль стал победителем в турнире по быстрой игре и завоевал «серебро» в соревнованиях по молниеносной игре.

Учащийся Республиканской спортивной школы олимпийского резерва по шахматам, шашкам, го имени Рашида Нежметдинова, международный мастер Шамиль Гаязов (тренер – Фарид Шайдуллов) отлично выступил на первенстве Европы по русским шашкам среди молодежи до 27 лет. Соревнования прошли в Анталье (Турция).

21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
11/04 15:15Фигурное катание
Россия проиграла командный ЧМ. Досрочно, без шансов – и из-за СамаринаПервый день командного чемпионата мира в Фукуоке завершен. Сборная России, лидировавшая перед мужской короткой программой, теперь – только третья.
11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
26/04 10:12Футбол
Валерий Рейнгольд: Смотрел на игру «Спартака» и материлсяБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд после матча 25-го тура с тульским «Арсеналом» (0:3) заявил, что москвичам нужно кардинально менять состав.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
08/04 20:15Теннис
Света вернулась и победила! До этого мы не видели ее с сентябряСветлана Кузнецова провела свой первый матч с сентября прошлого года – и добилась победы над Екатериной Александровой в швейцарском Лугано. Со счетом 8:6 на тай-брейке третьего сета.
25/04 21:45Футбол
Александр Кокорин: Не хотел я бить Пака – схватил стул, чтобы подсесть!В четверг слово предоставили самим обвиняемым.
25/04 14:10Хоккей
Кубок Гагарина – в «Советском спорте»!Главный трофей Континентальной хоккейной лиги – у нас в редакции!
18/02 14:30Теннис
«С эффективностью все в порядке». Чакветадзе – о российских талантахЭкс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе разобрала таланты наших восходящих звезд тенниса.
20/04 23:30ММА
Олейник, что ты творишь? Россиянин полез в драку с Оверимом и был нокаутирован. Итоги турнира UFC в Санкт-ПетербургеБойоцовское шоу в Санкт-Петербурге удалось на славу.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
25/04 12:00Хоккей
Теперь у нас будет дримтим на ЧМ. Но получится ли команда из звезд?На стартующем 10 мая мировом первенстве сборная России предстанет звездной командой, от которой ждут только золота.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
14/03 08:00Теннис
Доигрались! Впервые за 21 год в топ-20 мирового рейтинга нет россиянок«Советский спорт» – о том, как это случилось.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
26/04 10:00Хоккей
Эксклюзив «Советского спорта»! Сергей Андронов: И тут Никитин говорит: «Давайте сыграем за Сашку!».Гостем редакции «Советского спорта» стал капитан обладателя Кубка Гагарина – московского ЦСКА – Сергей Андронов.
20/04 21:45ММА
UFC в Санкт-Петербурге. Олейник начал великолепно, но был нокаутирован (видео). Как это былоСегодня в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
11/04 16:30Фигурное катание
«Проходил бы чемпионат не в Японии, Туктамышева могла бороться за первое место»Тренер Максим Завозин – о короткой программе у женщин на командном чемпионате мира по фигурному катанию.
25/04 18:45Хоккей
Радулов против Тарасенко! «Даллас» начинает поход на «Сент-Луис»В ночь на пятницу стартует второй раунд плей-офф НХЛ. «Даллас» Александра Радулова приедет в гости к «Сент-Луису» Владимира Тарасенко.
25/04 22:00Футбол
Видео всех голов 25-го тура РПЛ«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 25-го тура чемпионата России.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
22/04 13:30ММА
Валентина Шевченко: Будет здорово, если турнир UFC пройдет в КиргизииЧемпионка UFC в наилегчайшем весе прокомментировала поражение своей сестры Антонины от американки Роксанн Модаферри и отметила хорошую организацию турнира в Санкт-Петербурге.
18/04 15:14ММА
Алистар Оверим: Олейник всегда устраивает шоу, но я приехал в Россию, чтобы избить егоГолландский боец ММА уверен в своей победе над Алексеем Олейником.
21/04 12:00ММА
Александр Шлеменко: Удары коленями – главный козырь Оверима, который сработал против ОлейникаЗнаменитый боец смешанных единоборств – о причинах поражения Алексея Олейника от голландца Алистара Оверима.
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
25/04 19:00Хоккей
Панарин готовится к «Бостону», тренируясь со своей собакой. Поможет ли?«Коламбус» на эмоциях проскочил лучшую команду регуляки, но теперь им предстоит сыграть с «Бостоном». И будет по-настоящему трудно.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
Новости
11:46 Футбол Эрнани: Много работаю и продолжаю искать себя на поле
11:34 Футбол Сергей Семак: Оздоев воспользовался шансом и заслужил место в старте
11:31 Хоккей «Спартак» объявил о продлении контракта с Гончаровым
11:22 Сноуборд Вик Уайлд: Моя цель – отобраться на Игры-2022
11:17 Футбол Суперкубок Испании может пройти в Саудовской Аравии
11:14 Хоккей Владимир Тарасенко: Если работаешь над собой, то результат придет
10:40 Футбол В Австралии игрок «Брисбен Роар» реализовал пенальти слабым ударом (видео)
10:38 ММА Нурмагомедов претендует на Всемирную премию ММА – «Боец года»
10:27 Бокс Шеннон Бриггс: Мне предложили бой с Владимиром Кличко
10:25 ММА Магомед Исмаилов: Нокаут не повлияет на наши отношения с Василевским
10:24 ММА Бессмертный примет участие в чемпионате мира «Бои по правилам TNA»
10:02 Олимпиада Станислав Поздняков: Для России важно постоянное присутствие в тройке медального зачета
10:02 Хоккей Тарасенко вошел в тройку звезд дня НХЛ
09:49 Хоккей Овечкин подтвердил свое участие в чемпионате мира
09:30 Баскетбол Андрей Воронцевич: Серия с «Басконией» для нас из разряда «все или ничего»
09:27 Футбол Сергей Кирьяков: В «Зените» собраны опытные игроки. Они понимают, что расслабляться рано
09:16 Хоккей Брюс Кэссиди: Мы, наконец, получили голы от наших нападающих не главных звеньев
09:07 Футбол Фекир после неудачи с «Ливерпулем» может перейти в «Ювентус»
08:38 Хоккей Барбашев впервые за карьеру набрал очко в плей-офф НХЛ
08:22 Футбол СМИ: Рэшфорд может перейти в «Барселону» за 119 млн евро
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика