Шамиль Гаязов завоевал две медали первенства Европы по русским шашкам

Учащийся Республиканской спортивной школы олимпийского резерва по шахматам, шашкам, го имени Рашида Нежметдинова, международный мастер Шамиль Гаязов (тренер – Фарид Шайдуллов) отлично выступил на первенстве Европы по русским шашкам среди молодежи до 27 лет. Соревнования прошли в Анталье (Турция).
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