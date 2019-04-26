Екатерина Субботина завоевала «бронзу» 1 этапа Кубка России по стендовой стрельбе

Во второй день соревновательной программы стрелки разыграли 2 комплекта наград в трапе.

В женском турнире на третью ступень пьедестала поднялась татарстанская спортсменка Екатерина Субботина. По итогам квалификации она лидировала с результатом 103/125, а в финальном раунде совершила 18 точных выстрелов.

Еще одна представительница татарстанской школы стендовой стрельбы Полина Князева остановилась в шаге от финала. Выбив 91 «тарелочку» в предварительном раунде, спортсменка финишировала седьмой.

Юниор Никита Костягин показал лучший результат среди татарстанцев в мужском трапе – 5 место, 89+24.

Кубок России в Адыгее продолжается. 27 апреля на старты выйдут «кругловики».