В Бугульме определится обладатель Суперкубка РТ по футболу-2019 - Советский спорт
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26 апреля 2019 11:30Татарстан

В Бугульме определится обладатель Суперкубка РТ по футболу-2019

В субботу, 27 апреля, на бугульминском стадионе «Энергетик» определится обладатель Суперкубка Республики Татарстан по футболу 2019 года. За трофей поспорят «Бугульма-РУНАКО» и нижнекамский «Шинник».

О турнире

Суперкубок Республики Татарстан – турнир из одного матча, которым, по традиции, открывается очередной летний футбольный сезон. За трофей борются чемпион Татарстана и обладатель Кубка РТ предыдущего сезона. Если Чемпионат и Кубок выиграла одна команда, то в матче за Суперкубок она встречается с серебряным призером Чемпионата. В этом году – как раз такой случай.

Суперкубок РТ разыгрывается с 2011 года. Его обладателями становились 5 команд: «Бугульма-РУНАКО» – трижды, «Шинник» (Нижнекамск) – дважды, «Таролайт» (Казань), «КАМАЗ» (Набережные Челны), «Зеленодольск».

О соперниках

«Бугульма-РУНАКО». Самая титулованная команда в новейшей истории татарстанского футбола: 6-кратный чемпион РТ, 4-кратный обладатель Кубка РТ, 3-кратный обладатель Суперкубка РТ. В сезоне-2018 бугульминцам удался золотой хет-трик – победа в трех главных турнирах года. В матче за Суперкубок РТ-2018 футболисты «РУНАКО», чемпионы Татарстана-2017, в Казани со счетом 3:1 обыграли обладателя Кубка РТ-2017 «Мотор Академию». В сентябре в финале Кубка РТ-2018, проходившем в Набережных Челнах, бугульминцы были сильнее своего соперника по Суперкубку РТ-2019 «Шинника» – 2:0. А в октябре «РУНАКО» оформила шестую в своей истории победу в Чемпионате Татарстана, завоевав титул второй год кряду.

Вот уже много лет на посту главного тренера «Бугульмы-РУНАКО» – экс-защитник казанского «Рубина» и челнинской «Турбины» Сергей Владимирович Горшенин.

«Шинник» (Нижнекамск). Гегемон любительского футбола Татарстана с 2007 по 2012 год. За этот период нижнекамская команда, дебютировавшая на республиканской арене в 2006 году, выиграла пять Чемпионатов РТ, три Кубка РТ и один Суперкубок РТ. В следующие три года «Шинник» добавил в клубную копилку еще два титула – обладателя Суперкубка РТ-2013 и победителя Чемпионата РТ-2015. В 2016, 2017 и 2018 годах нижнекамцы до последних туров боролись за победу в Чемпионате РТ, но все три раза финишировали вторыми. И дважды уступили в титульных матчах: за Суперкубок РТ-2016 и в финале Кубка РТ-2018 («КАМАЗу» и «Бугульме-РУНАКО» соответственно).

Со дня основания команды ее главным тренером является экс-защитник нижнекамского «Нефтехимика» Григорий Валентинович Калинин.

Очные встречи. В сезоне-2018 соперники встречались трижды, и во всех трех матчах победу одержали бугульминцы (1:0, 2:0 и 2:0). Более того, и две встречи Чемпионата РТ-2017 завершились в пользу «РУНАКО» (3:2 и 1:0). Последний раз «Шинник» обыгрывал «РУНАКО» 25 сентября 2016 года – встреча в Бугульме завершилась со счетом 1:0 в пользу нижнекамцев.

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