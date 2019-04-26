В Казани пройдут Мировые профессиональные бои ММА ТАТФАЙТ-9: «Китай против Татарстана»

Турнир пройдёт под эгидой Правительства Республики Татарстан, Союза ММА России и Министерства спорта РТ, в сотрудничестве с филиалом Российского союза боевых искусств по РТ, Федерацией смешанного боевого единоборства ММА РТ и Союзом общественных деятелей РТ.
Впервые в рамках Международного мероприятия состоится матчевая встреча по ММА «Стенка на стенку» в шести весовых категориях между лучшими бойцами Республики Татарстан и титулованными профессиональными спортсменами из Китая. Также пройдут два полноконтактных поединка по одному из самых жестких видов ударных единоборств К-1 в формате GPRO (Grand Prix Russia Open) между бойцами из Татарстана, России и Китая, а также супер-бой вечера с участием звезды ММА из России и лучшим китайским бойцом.
Помимо поединков гости турнира насладятся танцевальными номерами, вокалом и живым звуком. Событие будет транслироваться в записи на федеральном телеканале «Матч боец» и на китайском телевидении.
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