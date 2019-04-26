Казань примет III этап Национальной парусной Лиги

Участие примут три дивизиона Лиги – Высшая, Премьер и Детская.

Столица Республики Татарстан впервые в своей истории примет регату такого масштаба. Мероприятие проводится по инициативе и при поддержке Правительства Республики.

За пять лет существования Лига стала самой масштабной и престижной многоэтапной регатой страны, собрала сильнейших яхтсменов России.

С 23 по 26 мая парусный фестиваль в республике откроют участники Премьер дивизиона Лиги. Экипажи этой группы борются за попадание в Высший дивизион следующего года. В следующий уик-энд, с 30 мая по 2 июня, стартуют участники Высшего и Детского дивизионов.

Детский дивизион впервые будет расширен до масштабов первенства республики, таким образом этап в Казани соберет беспрецедентное количество участников – более 300 яхтсменов (Высший дивизион – 120 человек, Премьер дивизион – 100 человек, Детский дивизион – 80 человек). Гостями станут победители и участники Олимпийских игр, чемпионы мира и Европы, члены сборной команды России.

Казань примет третий по счету этап всех дивизионов НПЛ. Предыдущие два этапа прошли на Черном море, в Сочи и Туапсе. Четвертый, пятый и шестой этапы Лиги состоятся, соответственно, в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Калининграде. Дополнительно детские регаты пройдут также в Москве и на базе МДЦ «Артек».

Лига – многоэтапное соревнование, которое проходит по особому формату гонок с пересадками экипажей. Каждая гонка длится около 20 минут, причем в непосредственной близости от берега.