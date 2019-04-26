В Казани состоялись открытые лично-командные соревнования по бегу на шоссе среди ветеранов

В забегах приняли участие спортсмены из четырех регионов: Татарстана, Чувашской Республики, Республики Марий Эл и Кировской области. Татарстан был представлен бегунами из 8 муниципальных образований: Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Бугульмы, Заинска, Балтасинского и Пестречинского районов.
У мужчин среди татарстанцев в личном зачете победу сумел одержать только казанец Раис Имангулов, выступавший в возрастной категории М55. Он вырвал победу на финише у соперника из Чувашии Александра Маркова, показав результат 35.36,4. Татарстанские спортсмене были более целеустремленными – у них две победы. Светлана Кулик из Казани уверенно расправилась с соперницами из самой молодой возрастной категории – Ж35. В самой почтенной возрастной категории на высшую ступень пьедестала почета поднялась бегунья из Казани Клавдия Николаева.
Командный зачет подводился по семи лучшим результатам. Здесь уверенно победили легкоатлеты из Чебоксар, выигравшие 4 «золота» и набравшие 574,73 очка. А вот за серебряную медаль борьба была очень упорной. Тут всего на 2,19 очка новочебоксарцы (3 золотые медали) опередили казанцев.
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