Анастасия Симакова стала «международником»!

Приказ № 63нг от 22 апреля за подписью министра спорта России Павла Колобкова о присвоении этого спортивного звания Анастасии Симаковой опубликован на официальном сайте Минспорта РФ.
Анастасия Симакова родилась в Омске 9 сентября 2004 года. 14-летняя спортсменка – неоднократный победитель и призер всероссийских и международных соревнований. В этом году она выиграла «золото» трех международных юниорских турниров: «Andalucia Cup», «Кубка Дерюгиной» и «AGF Trophy».
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