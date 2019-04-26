Впервые Казанский марафон презентуют на международной выставке в Лондоне

Представители забега уже находятся в Лондоне.
Лондонский марафон входит в шестерку самых престижных мировых забегов и проводится каждую весну с 1981 года. В забеге принимают участие более 30 000 человек с разных уголков мира. Ранее в выставке спортивных мероприятий уже принимали участие организаторы Московского марафона, но Казань в 2019 году представят впервые.
Как делятся организаторы, в первую очередь они рассказывают не о марафоне в Казани, а о стране и о городе. Многие иностранцы знают Казань после насыщенного спортивного лета 2018, но некоторые и не подозревали насколько здесь развита беговая культура.
На данный момент в регистрационных списках Казанского марафона числится 26 стран — Германия, Индия, Габон, Тайвань, Тунис и другие.
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