Впервые Казанский марафон презентуют на международной выставке в Лондоне - Советский спорт
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26 апреля 2019 12:51Татарстан

Впервые Казанский марафон презентуют на международной выставке в Лондоне

28 апреля в Лондоне состоится одно из самых массовых беговых мероприятий – Лондонский марафон 2019, на спортивной выставке которого представят Казанский марафон.

Представители забега уже находятся в Лондоне.

Лондонский марафон входит в шестерку самых престижных мировых забегов и проводится каждую весну с 1981 года. В забеге принимают участие более 30 000 человек с разных уголков мира. Ранее в выставке спортивных мероприятий уже принимали участие организаторы Московского марафона, но Казань в 2019 году представят впервые.

Как делятся организаторы, в первую очередь они рассказывают не о марафоне в Казани, а о стране и о городе. Многие иностранцы знают Казань после насыщенного спортивного лета 2018, но некоторые и не подозревали насколько здесь развита беговая культура.

На данный момент в регистрационных списках Казанского марафона числится 26 стран — Германия, Индия, Габон, Тайвань, Тунис и другие.

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