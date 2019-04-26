«Зенит-Казань» – в финале чемпионата России

1-й сет. Главной проблемой «Факела» в казанском матче был приём и устранить ее за короткий срок команде Камилло Плачи не удалось. Мтттью Андерсон классно уложил мяч между Егором Клюкой и либеро Эриком Шоджи (3:0), а затем его партнер по сборной США не справился с планером Артёма Вольвича и «Зенит» повёл 9:5. Тренерский штаб «Факела» взять перерыв, но казанцы были просто неудержимы. Александр Бутько сам забил в атаке, а затем исполнил две мощнейшие подачи, которые привели к выигранным брейковым мячам – 12:6. Хозяева площадки пытались бороться, но все их попытки своей безупречной игрой в атаке разрушал Максим Михайлов, который забил все 8 мячей – 25:16.
2-й сет получился более ровным, а дебют остался за хозяевами площадки – 7:4 после того как Андерсона закрыли тройным блоком. Зенитовцы ответили блоком Дмитрию Волкову, а затем доигровщик «Факела» ошибся в приёме и ударил в аут – уже 12:9 в пользу Казани. Бутько продолжал загружать передачами Михайлов и Максим продолжал колошматить мячи, не замечая тройной блок – 19:16. «Факел» отыгрался благодаря коварным планерам блокирующего Ивана Яковлева. Казанцы несколько раз неудачно приняли, допустили ряд технических ошибок и соперник отыгрался – 21:21. Андерсон точной атакой принёс своей команде сет-бол, а затем Бутько подачей в Волкова добыл переходящий мяч, который забил Михайлов – 24:23.
3-й сет. Казанцы повели 7:4 в начале партии, но игроки «Факела» не опустили руки. Волков снял команду с приёма, Клюка сделал два эйса – 9:8. Владимиру Алекно пришлось брать тайм-аут, после которого судьи зафиксировали заступ у Михайлова, а главный тренер казанцев получил желтую карточку за споры. В итоге это встряхнуло команду: Михайлов забил, Бутько сделал два эйса – 12:11 в пользу «Зенита». Дальше соперники шли вровень вплоть до концовки. При счете 22:22 Артур Удрис подал в сетку, а Клюка ударил в аут – 22:24. Решающее очко «Зенит» также выиграл после ошибки соперника, завоевав путевку в финал.
Статистика. Лучшим бомбардиром матча стал Максим Михайлов, набравший 25 очков. У «Факела» 13 очков набрал Дмитрий Волков.
Афиша. В финальной серии казанский «Зенит» сыграет с победителем пары «Кузбасс» – «Зенит» Санкт-Петербург. Первые матчи пройдут в Казани 2 и 3 мая.
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