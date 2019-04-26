В Крыму пройдут Летние корпоративные игры - Советский спорт
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26 апреля 2019 13:40Республика Крым

В Крыму пройдут Летние корпоративные игры

C 6 по 9 июня в Алуште на территории Центра спортивной подготовки «Крымский» состоится крупное спортивное мероприятие, участие в котором примут порядка 2000 спортсменов-любителей.

Они будут представлять более чем 100 предприятий страны.

Мероприятие состоится при поддержке Государственной корпорации Ростех, Государственной компании Рособоронэкспорт, Министерства спорта Российской Федерации и Правительства Республики Крым, а также Фонда «Спорт», под эгидой Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Трудовые резервы».

Спортивная программа игр включит в себя 27 дисциплин, среди которых: парусная регата, туризм, альпинизм, бильярдный спорт, настольный теннис, мини-футбол, стритбол, волейбол, перетягивание каната, большой теннис, большие гонки (забег с препятствиями), армрестлинг, народный жим, гиревой жим, многофункциональное многоборье (кроссфит), легкая атлетика, ВФСК «ГТО», отжимания, подтягивания, практическая стрельба, дартс, шашки, шахматы, длинные нарды, настольный футбол, петанк, киберспорт.

В рамках Игр также пройдет деловая программа (дискуссионная панель) с приглашенными спикерами, среди которых известные спортсмены и политические деятели, а также развлекательная программа, в которую войдут торжественные церемонии открытия и закрытия игр, различные активности для гостей и участников и многое другое.

Крымчане могут принять участие в Играх как в составе корпоративной команды своего предприятия, так и индивидуально. Регистрация участников уже открыта на сайте corporategames.ru. Подать заявку можно до 31 мая 2019 года включительно.

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