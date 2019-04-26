«Факел» сыграет за третье место чемпионата России

Соперником ямальцев станет «Зенит» из Санкт-Петербурга.
Вчера, 25 апреля, в Новом Уренгое «ФАКЕЛ» на домашней площадке проиграл действующему чемпиону России - «Зениту-Казани» - 0:3 (16:25, 23:25, 23:25) и, таким образом, уступил во всей серии матчей за выход в финал – 0:2. Теперь новоуренгойцам предстоит борьба за бронзу с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Первый матч пройдет на площадке соперника 2 мая, второй – в Новом Уренгое 5 мая, третий (если понадобится) – в Северной столице 8 мая. Серия продлится до 2 побед.
Напомним, что «ФАКЕЛ» становился призером чемпионата России ровно десять лет назад, в сезоне 2008/2009, когда ямальцы завоевали бронзовые медали.
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