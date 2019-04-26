Футболисты «Рубина» провели мастер-класс в детском интернате Казани

Игроки «Рубина» пообщались с детьми в конференц-зале в формате «вопрос-ответ», а также сыграли с ними в футбол на спортивной площадке.
«Мне очень понравилось это мероприятие. Почаще нужно проводить такие встречи. Мы получили самые положительные эмоции, и думаю, что и для нас, и для детей это дополнительный заряд энергии», - сказал Сорокин журналистам.
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