Сборная РТ завоевала «серебро» турнира по юнифайд-футболу

В турнире по юнифайд-футболу команда Республики Татарстан завоевала серебряные медали. На групповом этапе турнира татарстанские футболисты не потерпели ни одного поражения, обыграв команды Ленинградской области (2:0), Свердловской области (2:0), Норильска (3:2) и сыграв вничью с хозяевами из Санкт-Петербурга (1:1).

В финальном матче наши ребята вновь встретились со сборной Норильска. На этот раз удача оказалась на стороне «северян», которые вырвали победу со счетом 3:2.