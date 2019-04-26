Сборная РТ завоевала «серебро» турнира по юнифайд-футболу

В турнире по юнифайд-футболу команда Республики Татарстан завоевала серебряные медали. На групповом этапе турнира татарстанские футболисты не потерпели ни одного поражения, обыграв команды Ленинградской области (2:0), Свердловской области (2:0), Норильска (3:2) и сыграв вничью с хозяевами из Санкт-Петербурга (1:1).
В финальном матче наши ребята вновь встретились со сборной Норильска. На этот раз удача оказалась на стороне «северян», которые вырвали победу со счетом 3:2.
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