Казань примет летний чемпионат России по плаванию в сезоне-2020 - Советский спорт
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26 апреля 2019 15:36Татарстан

Казань примет летний чемпионат России по плаванию в сезоне-2020

Чемпионаты России по плаванию в сезоне-2020 пройдут в Казани и Санкт-Петербурге, сообщил президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

Летний чемпионат России в последние годы принимал бассейн спорткомплекса «Олимпийский», который будет закрыт на ремонт в конце мая.

«Президиум утвердил, что летний чемпионат России по плаванию пройдет в Казани, а вот зимний, на короткой воде, состоится в Санкт-Петербурге», - рассказал Сальников.

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