Казань примет летний чемпионат России по плаванию в сезоне-2020

Летний чемпионат России в последние годы принимал бассейн спорткомплекса «Олимпийский», который будет закрыт на ремонт в конце мая.
«Президиум утвердил, что летний чемпионат России по плаванию пройдет в Казани, а вот зимний, на короткой воде, состоится в Санкт-Петербурге», - рассказал Сальников.
«С эффективностью все в порядке». Чакветадзе – о российских талантахЭкс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе разобрала таланты наших восходящих звезд тенниса. Что творили Бобровский и Тарасенко! Как прошла ночь в НХЛ«Советский спорт» подводит итоги стартовых матчей второго раунда плей-офф. «Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA. Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону. Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США. «Давай выгоним его до конца матча!» А виноват ли Коди Икин в мистическом провале «Вегаса»?Кто не слышал о сумасшедшем камбэке «Сан-Хосе» в решающем матче с «Вегасом». В третьем периоде «акулы» забросили 4 шайбы за 4 минуты, а в овертайме прибили «ураганов» окончательно. А началось все с человека по имени Коди Икин. Прорвет ли Подколзина? В полуфинале ЮЧМ сборная России встретится с американцамиНаша юниорская сборная разгромила в четвертьфинале белорусов 6:0 и поборется за медали. Валентина Шевченко: Будет здорово, если турнир UFC пройдет в КиргизииЧемпионка UFC в наилегчайшем весе прокомментировала поражение своей сестры Антонины от американки Роксанн Модаферри и отметила хорошую организацию турнира в Санкт-Петербурге. Капитана «Сан-Хосе» чуть не убили, а НХЛ извиняется? Это скандал!В это невозможно поверить: вместо того, чтобы дисквалифицировать двух игроков «Вегаса» за опаснейший фол, НХЛ постановила, что там даже 5-минутного удаления не было. Кубок Гагарина – в «Советском спорте»!Главный трофей Континентальной хоккейной лиги – у нас в редакции! Алистар Оверим: Если бы я дрался с Волковым, то победа тоже была бы за мнойГолландский тяжеловес Алистар Оверим после победы на турнире UFC над Алексеем Олейником рассказал о поединке и о впечатлениях от Санкт-Петербурга. Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова. «Спартак» и амебы. Кононов должен быть уволен. Сегодня жеПоражение «Спартака» в дерби от «Арсенала» – новое олицетворение понятия «безволие». Евгений Ловчев: При Кононове «Спартак» развалился у нас на глазахОбозреватель «Советского спорта» подвел итоги 25-го тура РПЛ. Евгений Ловчев: Хочу поддержать Кононова - ему нужно дать работатьОбозреватель «Советского спорта» прокомментировал решения Совета директоров «Спартака», на котором был принят ряд важных решений. Неожиданный допинг Тайсумова, соперник Хабиба и возвращение Макгрегора. Главное в ММА за неделюВ Атланте (США) прошел турнир UFC 236, в ходе которого определился следующий соперник Хабиба Нурмагомедова, еще один россиянин подписал контракт с сильнейшей лигой мира, а Майрбек Тайсумов попался на допинге. Кононов не хуже Бескова! Не мешайте ему строить великий «Спартак»Наш автор предостерегает президента красно-белых Леонида Федуна от очередного поспешного решения и призывает спартаковских фанатов не пороть горячку. Самый красивый гол забил Ванек, а Фарфан — лучший игрок. Итоги 25-го тура РПЛ (видео)В чемпионате России завершился 25-й тур. Подводим краткие итоги. Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри. Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2. Какая банда собирается! В сборную едут Овечкин, Кузнецов и не толькоНаши звезды из «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов, а также Евгений Дадонов из «Флориды» и Никита Зайцев из «Торонто» приняли приглашение в сборную для участия в ЧМ. Поставят ли в Туле памятник Леониду Федуну? Колонка Юрия ЦыбаневаРазгром в Туле стал моментом истины и превратил клуб «Спартак» в фабрику смеха. Матч «Краснодар» – ЦСКА увидят все! Что еще по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 26-го тураКогда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр российской премьер-лиги. Доигрались! Впервые за 21 год в топ-20 мирового рейтинга нет россиянок«Советский спорт» – о том, как это случилось. Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менееПеред последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть. Наталья Сорокина: Логинов удержит второе место, он в хорошей формеС 21 по 24 марта в норвежском Холменколлене пройдет заключительный этап Кубка мира по биатлону. Александр Шлеменко: Удары коленями – главный козырь Оверима, который сработал против ОлейникаЗнаменитый боец смешанных единоборств – о причинах поражения Алексея Олейника от голландца Алистара Оверима. Россия проиграла командный ЧМ. Досрочно, без шансов – и из-за СамаринаПервый день командного чемпионата мира в Фукуоке завершен. Сборная России, лидировавшая перед мужской короткой программой, теперь – только третья.