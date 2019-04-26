Рустам Минниханов встретился с Ниной Мозер - Советский спорт
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26 апреля 2019 16:12Татарстан

Рустам Минниханов встретился с Ниной Мозер

С учредителем и председателем правления общественной организации популяризации и развития фигурного катания «Мозер Тим» Ниной Мозер встретился сегодня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Встреча состоялась в Доме Правительства Республики Татарстан.

На встрече присутствовали заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, министр спорта РТ Владимир Леонов, министр строительства, архитектура и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин и другие.

Обсуждались вопросы развития в регионе спортивной инфраструктуры, которая способствовала бы дальнейшему развитию такого вида спорта, как фигурное катание.

Напомним, что ранее (декабрь 2018 года) было объявлено о том, что в регионе обсуждается возможность создания Центра фигурного катания – нового ледового дворца с академией, где будут полноценно тренироваться и готовиться фигуристы. Предполагалось также, что к реализации проекта будет привлечена Нина Мозер – одна из авторитетных и результативных тренеров современного фигурного катания.

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