В Сыктывкаре стартовали сразу два первенства республики по баскетболу среди девушек

На церемонии открытия участников приветствовал заместитель министра физической культуры и спорта Республики Коми Максим Мартышин.

«В этом году это уже завершающее первенство республики в этих возрастных категориях. Напомню, что 2019 год в Республике Коми объявлен Годом наставничества. И так получилось, что на одном паркете и младшая группа, и одна из самых старших. Девочкам 2006 года рождения действительно есть на кого смотреть, у кого учиться. Ведь девушки 2002-го года уже довольно известны и выступают на высоком уровне. На площадке будут и баскетболистки 2003 года рождения, которые в этом году стали восьмыми на первенстве России. Между прочим, одна из них осталась не награжденной и, пользуясь случаем, я хочу вручить заслуженную благодарность министерства Илоне Ешкилевой», - заявил Максим Юрьевич и под овации зала наградил девушку.

В турнире у более старших баскетболисток за награды сражаются представительницы Сыктывкара, Ухты, Усть-Куломского и Княжпогостского районов.

«Для этого возраста это завершающий турнир, возможность подтвердить разряды. На следующий год они уже не смогут участвовать в первенствах», - рассказали в «Спортшколе олимпийского резерва «Юность».

Также первенство региона послужит отбором для формирования команды, которая в новом сезоне начнет выступление в ДЮБЛе.

Состав участников у девушек 2006 года не такой представительный. Кроме трех столичных команд на паркет КСЦ «Ренова» выйдет команда Ухты.

«В этом возрасте сейчас будет проходить также отбор в команду, которая будет выступать на межрегиональных соревнованиях», - отметили в «СШОР «Юность».

РАСПИСАНИЕ ИГР ПЕРВЕНСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО БАСКЕТБОЛУ СРЕДИ ДЕВУШЕК 2006 г.р.

26 апреля 2019 г. (пятница)

10:30 Сыктывкар – Сыктывкар-3

12:00 Ухта – ЦДОД 23

13:30 ПАРАД ОТКРЫТИЯ

27 апреля 2019 г. (суббота)

11:00 Ухта – Сыктывкар-3

12:30 Сыктывкар – ЦДОД 23

28 апреля (воскресенье)

09:30 Сыктывкар-3 – ЦДОД 23

14:00 Сыктывкар – Ухта

РАСПИСАНИЕ ИГР ПЕРВЕНСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО БАСКЕТБОЛУ СРЕДИ ДЕВУШЕК 2002 г.р.

26 апреля (пятница)

13:30 ПАРАД ОТКРЫТИЯ

14:00 Ухта – Княжпогосткий р-н

12:00 Сыктывкар – Усть-Куломский р-он

27 апреля (суббота)

14:00 Усть-Куломский р-он – Ухта

15:45 Сыктывкар – Княжпогосткий р-н

28 апреля (воскресенье)

11:00 Княжпогосткий р-н – Усть-Куломский р-он

14:00 Сыктывкар – Ухта