Министерство спорта РТ присоединилось к акции «День посадки леса»

27 апреля сотрудники аппарата Министерства спорта РТ, централизованной бухгалтерии и подведомственных учреждений приняли участие в традиционной природоохранной акции «День посадки леса».
В ходе ее проведения на территории лесного фонда возле п.Дачное Высокогорского района лесничества была произведена уборка, а также высажены саженцы деревьев и кустарников.
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