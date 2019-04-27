Министерство спорта РТ присоединилось к акции «День посадки леса» - Советский спорт
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27 апреля 2019 15:58Татарстан

Министерство спорта РТ присоединилось к акции «День посадки леса»

Сотрудники Министерства провели посадку на территории лесного фонда в Высокогорском районе.

27 апреля сотрудники аппарата Министерства спорта РТ, централизованной бухгалтерии и подведомственных учреждений приняли участие в традиционной природоохранной акции «День посадки леса».

В ходе ее проведения на территории лесного фонда возле п.Дачное Высокогорского района лесничества была произведена уборка, а также высажены саженцы деревьев и кустарников.

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