Пять команд начали борьбу за награды чемпионата Коми по флорболу - Советский спорт
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27 апреля 2019 16:01Республика Коми

Пять команд начали борьбу за награды чемпионата Коми по флорболу

Сегодня на республиканском стадионе стартовал чемпионат Коми по флорболу среди мужских команд.

Пока этот вид спорта лишь набирает популярность в городах и районах республики, поэтому представительство на соревнованиях не самое большое.

В борьбе за награды поборются пять команд – Сыктывкара, Воркуты, две из Усинска и Прилузского района.

«Традиционно ребята из Усинска в числе главных фаворитов чемпионата. Но сыктывкарская и прилузская команды должны составить им хорошую конкуренцию. В любом случае, все будет ясно только на площадке, сейчас сложно сказать, как будут складываться игры», - рассказал главный судья соревнований Владимир Кызъюров.

Перед началом игр, команды поприветствовал министр физической культуры и спорта Республики Коми. Николай Бережной выразил надежду, что этот вид спорта будет продолжать развиваться в других муниципалитетах региона и уже в следующем чемпионате представительство будет более широким.

«Я также надеюсь, что на первенстве России Республика Коми будет представлена командой. Мы готовы для этого сделать все, что от нас зависит. Удачи вам на турнире, покажите хорошую игру», - напутствовал Н.Бережной.

Турнир продлится два дня. В воскресение по окончании соревнований состоится награждение победителей и призеров. Напомним, игры чемпионата проходят в зале региональной «СШОР №1» (Республиканский стадион).

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