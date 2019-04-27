Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады принесла Коми множество наград - Советский спорт
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27 апреля 2019 16:05Республика Коми

Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады принесла Коми множество наград

Республика Коми выступила в двух видах спортивных дисциплин: мини-футболе и пауэрлифтинге.

Соревнования, проходившие в Санкт-Петербурге, собрали более 500 участников из многих субъектов Российской Федерации: Республик Дагестан, Карелия, Коми, Татарстан, Удмуртия, Красноярского края, Астраханской, Вологодской, Кировской, Костромской, Курской, Ленинградской, Московской, Мурманской, Омской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Свердловской и Челябинской областей, городов Москва, Севастополь и Санкт-Петербург.

Под руководством тренера спортивной сборной команды Республики Коми Сергея Зеленцова, региональная команда по мини-футболу в составе: Шумилов Тимур, Краев Михаил, Тадра Павел, Иванов Сергей, Хенерин Руслан, Глинчиков Руслан завоевала бронзовую медаль, уступив первое и второе место футболистам из Кирова и Санкт-Петербурга соответственно. Всего в этой дисциплине участвовало 16 сборных.

Еще более успешно прошли соревнования для наших участников в дисциплине – пауэрлифтинг. Каюмов Павел, воспитанник Кочпонского ПНИ, в упражнениях становая тяга, приседание со штангой занял первое место. В упражнении жим лёжа атлет завоевал серебро.

Иванова Наталья, воспитанница Эжвинского ПНИ, завоевала три золотые медали в каждом виде упражнений. В соревнованиях по данной дисциплине участие принимали 46 атлетов.

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