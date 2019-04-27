В Казани прошла встреча с олимпийским чемпионом по вольной борьбе Артуром Таймазовым - Советский спорт
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27 апреля 2019 21:20Татарстан

В Казани прошла встреча с олимпийским чемпионом по вольной борьбе Артуром Таймазовым

Легендарный борец встретился со спортсменами и тренерами Татарстана.

27 апреля в рамках пребывания в Казани встречу со спортсменами и тренерами Татарстана провел один из самых титулованных спортсменов по вольной борьбе, чемпион Олимпийских игр 2004 и 2012 года, серебряный призер Олимпийских игр 2000 года, двукратный чемпион мира, депутат Государственной Думы Российской Федерации Артур Таймазов. Мероприятие прошло в Министерстве спорта РТ.

В ней также приняли участие заместитель министра спорта РТ Алмаз Мингулов, депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, заслуженный тренер России, координатор партийного проекта «Детский спорт» в РТ Ольга Павлова, председатель президиума Союза общественных деятелей РТ, руководитель исполнительного комитета филиала Российского союза боевых искусств в РТ Александр Даренков, исполнительный директор Федерации спортивной борьбы РТ Рустем Тагиров и другие.

Открыл мероприятие приветственным словом заместитель министра спорта РТ Алмаз Мингулов:

«Хочется сердечно поприветствовать нашего дорогого гостя в Казани, в Республике Татарстан – мы рады, что имеем возможность проводить такие мероприятия с легендарными спортсменами для наших юных воспитанников. Борьба, в том числе спортивная – один из самых популярных видов спорта в нашей республике, а Министерство спорта РТ при поддержке нашего Президента Рустама Минниханова со своей стороны делает и продолжит делать все, чтобы поддерживать его появлением новых спортивных объектов, возможностью спортсменов участвовать в учебно-тренировочных сборах и различных соревнованиях.

Борьба в Татарстане любима и неудивительно, что сегодня здесь на эту встречу собрался полный зал. Уверен, что у наших коллег, наших спортсменов и тренеров есть интересующие их вопросы, которые они непременно зададут и получат ответы на них из первых уст», - открыл мероприятие Алмаз Мингулов.

Ольга Павлова в свою очередь подчеркнула важность проведения подобных мероприятий для юных спортсменов:

«Артур Борисович Таймазов – это человек, который делают нашу страну сильнее, мощнее на международной арене, который стал успешен и завоевал высшие награды Олимпийских игр в качестве спортсмена, а сейчас добился признания на своей должности заместителя председателя Комитета ГД РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи и делает много для развития этих направлений в нашей стране. Уверена, что встречи с такими людьми будут полезны и для спортсменов, и для тренеров - это пример для всех», - сказала Ольга Ивановна.

Александр Даренков в своей речи подчеркнул, что спортивная борьба является важной и неотъемлемой составляющей смешанных единоборств:

«Сегодня нашего легендарного борца встречает не только Федерация спортивной борьбы – его рады видеть в Казани и Республике Татарстан все сообщество единоборств. Сегодня состоится грандиозное событие – турнир по ММА «Китай против Татарстана «ТАТФАЙТ-9», гостем которого также станет Артур Борисович. Спортивная борьба – это сердце смешанных единоборств, именно борцы чаще всего одерживают победу в соревнованиях под эгидой ММА. Уверен, что в ближайшее время еще больше борцов, представителей Татарстан присоединяться к нам», - сказал Александр Александрович.

«Огромное спасибо за приглашение в прекрасную Республику Татарстан, теплый прием и традиционное гостеприимство. Видя собравшихся в этом зале юных спортсменов, невольно вспоминаешь о своих первых соревнованиях, первых победах. В вашей республике уделяется огромное внимание развитию спорта, в том числе спортивной борьбе и это важно, ведь таким образом для молодых спортсменов создаются все условия, чтобы они становились чемпионами.

Я не сомневаюсь, такой вид спорта, как борьба, у татарстанских спортсменов в крови. Надеюсь в республике будет строится больше спортивных борцовских залов, хотя и сейчас Казань с ее инфраструктурой – лучшее место для проведения соревнований любого уровня», - сказал в приветствии к собравшимся Артур Таймазов и предложил присутствующим перейти к общению в формате вопрос-ответ.

Так, татарстанские спортсмены, только начинающие заниматься борьбой или уже добившиеся успехов на местном уровне расспрашивали Олимпийского чемпиона о его первых шагах в виде спорта, мотивации, которую он вновь и вновь находил в себе, и эмоциях от побед, которых Артуру Таймазову удалось достичь за время своей спортивной карьеры. В свою очередь тренеры задавали вопросы о постановке учебно-тренировочной работы со спортсменами; также на мероприятии обсуждался процесс развития спортивной борьбы в Татарстане.

В завершении встречи Артур Таймазов провел фотографирование и раздал автографы всем желающим.

Мероприятие прошло по инициативе мэра г. Казани Ильсура Метшина и депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Ольги Павлова при поддержке Министерства спорта РТ и филиала Российского союза боевых искусств в РТ в лице Александра Даренкова.

Артур Борисович Таймазов – один из самых титулованных борцов в истории данного вида спорта. Олимпийский чемпион (2004, 2012), серебряный призёр Олимпийских игр 2000 года, двукратный чемпион мира (2003, 2006), двукратный чемпион Азии (2000, 2011), трёхкратный чемпион Азиатских Игр (2002, 2006, 2010). Таймазов самый титулованный спортсмен Узбекистана, а также самый титулованный спортсмен Центрально-Азиатского региона во всех видах спорта на Олимпийских играх, обладатель двух из шести золотых олимпийских наград в истории страны. В настоящий момент Артур Борисович является депутатом Государственной Думы Российской Федерации VII созыва и занимает должность заместителя председателя Комитета ГД РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи.

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