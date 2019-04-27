Рафаэль Камалов награжден премией «Спортсмен года 2018» по версии CISM - Советский спорт
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27 апреля 2019 21:25Татарстан

Рафаэль Камалов награжден премией «Спортсмен года 2018» по версии CISM

Торжественная церемония награждения спортсменов состоялась 26 апреля в Хошимине (Вьетнам) на 74-й Генеральной Ассамблее и Конгрессе CISM.

Спортсменом года-2018 по версии международного военно-спортивного совета CISM тхэквондист Рафаэль Камалов был назван 29 марта, вместе с ним этого звания удостоилась Иветт Йонг (Королевский военно-морской флот Канады).

Спортсмены были выбраны из представителей 26 видов спорта в CISM из 138 стран-членов. За всю 71-летнюю историю CISM это первый случай, когда мужчина и женщина получают награду Спортсмена года. Оба лауреата были отобраны после трехэтапного отбора, который завершился окончательным голосованием совета директоров CISM.

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