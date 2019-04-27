В Казани стартовал чемпионат России по художественной гимнастике

Почетными гостями тождественной церемонии открытия турнира стали министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов, Президент Федерации художественной гимнастики РТ Гульнара Сергеева, руководитель управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ Марина Патяшина, декан факультета спорта Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма, доктор педагогических наук Роберт Бикмухаметов и главный судья соревнований, судья международной категории Наталья Лащинская.

С приветственным словом к собравшимся обратился министр спорта РТ Владимир Леонов:

«В Казани пришла весна и вместе с этой солнечной погодой наша столица традиционна встречает чемпионат России по художественной гимнастике. К нам в Татарстан ежегодно приезжают команды со всей страны – молодые, красивые спортсменки, авторитетная коллегия судей, а соревнования становятся украшением спортивных выходных в городе. Художественная гимнастика – это успешный, любимый в нашей стране вид спорта, и здесь хочется отдельно передать привет нашему большому другу Ирине Винер-Усмановой. Хочу пожелать всем хорошего настроения, участникам – хороших результатов!», - сказал Владимир Александрович.

Гульнара Сергеева в свою очередь также пожелали удачи участникам соревнований.

«Казань за последние годы крепко сдружилась с художественной гимнастикой и мы рады видеть в этом зале спортсменов со всей страны. Уверена, каждая из участниц поставила для себя конкретные и задачи цели на этот турнир, успехов вам!», - сказала Гульнара Ильдусовна.

За победу в соревнованиях на ковре Центра гимнастики поборются более 40 команд из 39 регионов страны. Вход на соревнования свободный.

Расписание

27 апреля

12:00 –12:30 – открытие соревнований;

12:30-14:30 – 1 поток (15 команд) – многоборье – упражнения с 5 мячами и 3 обручами и 2 парами булав;

14:30-14:45 – перерыв;

14:45-16:45 – 2 поток (15 команд) – многоборье – соревнования упражнения с 5 мячами и 3 обручами и 2 парами булав;

16:45-17:00 – перерыв;

17:00-19:10 – 3 поток (16 команд) – многоборье - соревнования упражнения с 5 мячами и 3 обручами и 2 парами булав.

28 апреля

12:00– финальные соревнования в отдельных видах;

12:00-12:30 – финал с 5 мячами;

12:30-13:00 – финал с 3 обручами + 2 парами булав;

13:15-13:30 – награждение победителей в многоборье и финалах.