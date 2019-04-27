В Казани стартовал чемпионат России по художественной гимнастике - Советский спорт
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27 апреля 2019 21:29Татарстан

В Казани стартовал чемпионат России по художественной гимнастике

Соревнования в Центре гимнастики пройдут 27-28 апреля.

Почетными гостями тождественной церемонии открытия турнира стали министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов, Президент Федерации художественной гимнастики РТ Гульнара Сергеева, руководитель управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ Марина Патяшина, декан факультета спорта Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма, доктор педагогических наук Роберт Бикмухаметов и главный судья соревнований, судья международной категории Наталья Лащинская.

С приветственным словом к собравшимся обратился министр спорта РТ Владимир Леонов:

«В Казани пришла весна и вместе с этой солнечной погодой наша столица традиционна встречает чемпионат России по художественной гимнастике. К нам в Татарстан ежегодно приезжают команды со всей страны – молодые, красивые спортсменки, авторитетная коллегия судей, а соревнования становятся украшением спортивных выходных в городе. Художественная гимнастика – это успешный, любимый в нашей стране вид спорта, и здесь хочется отдельно передать привет нашему большому другу Ирине Винер-Усмановой. Хочу пожелать всем хорошего настроения, участникам – хороших результатов!», - сказал Владимир Александрович.

Гульнара Сергеева в свою очередь также пожелали удачи участникам соревнований.

«Казань за последние годы крепко сдружилась с художественной гимнастикой и мы рады видеть в этом зале спортсменов со всей страны. Уверена, каждая из участниц поставила для себя конкретные и задачи цели на этот турнир, успехов вам!», - сказала Гульнара Ильдусовна.

За победу в соревнованиях на ковре Центра гимнастики поборются более 40 команд из 39 регионов страны. Вход на соревнования свободный.

Расписание

27 апреля

12:00 –12:30 – открытие соревнований;

12:30-14:30 – 1 поток (15 команд) – многоборье – упражнения с 5 мячами и 3 обручами и 2 парами булав;

14:30-14:45 – перерыв;

14:45-16:45 – 2 поток (15 команд) – многоборье – соревнования упражнения с 5 мячами и 3 обручами и 2 парами булав;

16:45-17:00 – перерыв;

17:00-19:10 – 3 поток (16 команд) – многоборье - соревнования упражнения с 5 мячами и 3 обручами и 2 парами булав.

28 апреля

12:00– финальные соревнования в отдельных видах;

12:00-12:30 – финал с 5 мячами;

12:30-13:00 – финал с 3 обручами + 2 парами булав;

13:15-13:30 – награждение победителей в многоборье и финалах.

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