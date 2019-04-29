8 медалей второго этапа Спартакиады учащихся России 2019 года завоевали вологодские самбисты - Советский спорт
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29 апреля 2019 10:05Вологодская область

8 медалей второго этапа Спартакиады учащихся России 2019 года завоевали вологодские самбисты

Результаты сборной команды Вологодской области второго этапа IX летней Спартакиады учащихся (юношеская) России 2019 года, г. Псков, 26 – 27 апреля 2019 года.

1. Полушкин Максим Артемович – 1 место, до 42 кг., Череповец
2. Гасаналиев Рамиль Камранович – 2 место, до 60 кг., Череповец
3. Дементьев Михаил Сергеевич – 3 место, до 78 кг., Сокол
4. Кузнецов Иван Олегович – 2 место, свыше 84 кг, Череповец
5. Владилена Андреевна Евстратенко – 2 место, до 44 кг., Кадуй
6. Батакова Анна Игоревна – 3 место, до 52 кг., В.Устюг
7. Иванова Екатерина Дмитриевна – 2 место, до 56 кг., Череповец
8. Андрианова Мария Романовна – 2 место, до 60 кг., Вологда

Поздравляем спортсменов и тренером с достойным выступлением!

В финале Спартакиады учащихся России 2019 по самбо Вологодскую область будет представлять Полушкин Максим. Поздравляем Максима и желаем удачи в финале!

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