Никита Шлейхер завоевал «бронзу» на 3 этапе Мировой серии FINA по прыжкам в воду - Советский спорт
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29 апреля 2019 10:06Татарстан

Никита Шлейхер завоевал «бронзу» на 3 этапе Мировой серии FINA по прыжкам в воду

Татарстанский спортсмен Никита Шлейхер в паре с Юлией Тимошининой завоевал бронзовую медаль на 3 этапе Мировой серии FINA по прыжкам в воду, который на днях завершился в Монреале.

Российский дуэт набрал третью сумму баллов в прыжках с 10-метровой вышки – 310,08.

Серебряные награды завоевали северокорейские спортсмены Хион Мионг/Джо Джин Ми, получившие от судей 320,10 балла. Уверенную победу одержал китайский дуэт Лиан Жунже/Си Йайе (342,21).

Уже через неделю Мировая серия по прыжкам в воду прибудет в Казань – в пятый раз в истории турнира.

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