Челнинцы приняли участие во Всероссийских соревнованиях по плаванию «Веселый дельфин»

В соревнованиях приняли участие более 920 юных спортсменов – юноши 13-14 лет и девушки 11-12 лет из 65 регионов Российской Федерации, а также пловцы из ближнего зарубежья – Казахстана и Эстонии.
МАУ «СШОР «Олимпийский» представляли сильнейшие спортсмены своих возрастов.
Результаты
Ралина Гилязова – 2 место в многоборье (800 м вольный стиль, 200 м комплексное, 100 м брасс).
Самира Галиева – 8 место (эстафета 4х50 вольный стиль, эстафета 4х50 брасс), 9 место (эстафета 4х50 баттерфляй, эстафета 4х50 на спине).
Команда Татарстана попала в топ-10 среди регионов.
Подрезав «Крылья», «Зенит» летит к чемпионству
«Зенит» переиграл на своем поле «Крылья Советов» (4:2) и сохранил восьмиочковый отрыв от «Локомотива».
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