Челнинцы приняли участие во Всероссийских соревнованиях по плаванию «Веселый дельфин» - Советский спорт
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29 апреля 2019 10:07Татарстан

Челнинцы приняли участие во Всероссийских соревнованиях по плаванию «Веселый дельфин»

С 20 по 24 апреля в Санкт-Петербурге прошли Всероссийские соревнования по плаванию «Веселый дельфин».

В соревнованиях приняли участие более 920 юных спортсменов – юноши 13-14 лет и девушки 11-12 лет из 65 регионов Российской Федерации, а также пловцы из ближнего зарубежья – Казахстана и Эстонии.

МАУ «СШОР «Олимпийский» представляли сильнейшие спортсмены своих возрастов.

Результаты

Ралина Гилязова – 2 место в многоборье (800 м вольный стиль, 200 м комплексное, 100 м брасс).

Самира Галиева – 8 место (эстафета 4х50 вольный стиль, эстафета 4х50 брасс), 9 место (эстафета 4х50 баттерфляй, эстафета 4х50 на спине).

Команда Татарстана попала в топ-10 среди регионов.

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