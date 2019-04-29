В Вологодской области будет создано специальное образовательное учреждение по подготовке тренеров

Сейчас систематически занимаются спортом 33,5% жителей области. В национальном проекте стоит задача повысить этот показатель до 55% к 2024 году. Для его достижения началась большая работа по строительству и реконструкции спортивных объектов по всей области, в том числе в Вологде на стадионе «Витязь». Здесь уже появился ФОК, строится бассейн. В будущем на этой базе планируется создать областное училище олимпийского резерва.

Всего, по данным Правительства области, в регионе функционирует 2119 спортивных сооружений. Среди них - 10 стадионов, 899 плоскостных сооружений, 142 футбольных поля, 86 ФОКов, 82 бассейна и семь ледовых арен.

При этом важным вопросом остается подготовка кадров. В настоящее время в сфере спорта работают 2500 тренеров и преподавателей. Впервые в 2018 году отрасль пополнилась 155 специалистами.

«По проведенному анализу видно, что если при развитии материально-технической базы не решить кадровый вопрос, то вся работа по строительству новых объектов будет бессмысленна. Именно поэтому было решено создать в регионе среднее профессиональное образовательное учреждение по линии физкультуры и спорта. Это решение уже поддержал Губернатор области», – рассказал Олег Васильев.

Как отметил депутат ЗСО Георгий Шевцов, в последнее время все больше молодых людей интересуется спортом. Но достичь успеха невозможно без опытных наставников.

«Если мы не будем привозить или обучать свои кадры, то в спорте не удастся достичь успехов. Приведу пример Череповца, где в спорт активно вкладывают средства компании «Северсталь» и «ФосАгро». Наши команды выигрывают многие соревнования, большое число детей занимается физкультурой. К сожалению, никаких премий или стимулирующих выплат для тренеров за достижение подопечными высоких результатов сейчас не существует. Конечно же, это не может не сказаться на мотивации», – заявил Георгий Шевцов.

Также депутаты обратили внимание на отсутствие специалистов, курирующих вопросы физкультуры, в местных администрациях. Во многих районах полномочия передаются в подведомственные учреждения – спортивные школы и ФОКи. Это, по мнению депутатов, негативно отражается на развитии спорта.

По-прежнему актуальной остается проблема спортивной медицины. В области работает всего три таких врача, и спортсменам приходится ездить на осмотр в Вологду и Череповец. Как отметил Олег Васильев, в настоящее время прорабатывается вопрос выездных приемов, а на перспективу еще пять специалистов пройдут соответствующую переподготовку, сообщает пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области.

«Также стоит вопрос развития спорта в дошкольных учреждениях. Залы и открытые площадки есть только в новых детских садах. В остальных - ребята занимаются в музыкальных кабинетах, а на улице им и вовсе запрещают бегать. Еще одна проблема – это здоровье детей. У нас более 37 тысяч ребят имеют 3, 4 или 5 группу здоровья. А это специальные, адаптированные занятия или лечебная физкультура. То есть проблема замыкается не только на спорте, она носит комплексный характер», – подвела итог председатель комитета ЗСО по образованию, культуре и здравоохранению Людмила Ячеистова.