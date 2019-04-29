Сильнейших бойцов выявили в Аниве

На соревнованиях собрались около 100 спортсменов из Южно-Сахалинска, Шахтерска, Тымовска, Поронайска, Корсакова и Анивы.

В состязаниях приняли участие юноши 2007, 2008, 2009 и 2010 годов рождения, а также девушки 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 годов рождения.

- Соревнования мы посвятили 10-летнему юбилею спортивной школы. Ребята борются в двадцати весовых категориях, - рассказывает директор спортивной школы Михаил Шамсутдинов.

После проведения финальных встреч состоялось Абсолютное первенство по бурятской борьбе «Бухэ барилдаан» среди мужчин. В нем поучаствовали 20 спортсменов.

По итогам боев в возрастной группе 2010-2011 годов рождения среди юношей лучшими стали Кирилл Колесников (22 кг), Вячеслав Шипицын (23 кг) из Анивы, южно-сахалинцы Гасан Фахритдинов (26 кг), Марат Голоев (41 кг), Дмитрий Шевченко (51 кг), а также Кирилл Мамаев (29 кг), Денис Шпехт (36 кг), представляющие Корсаков и Никита Осипов (32 кг) из Шахтерска.

В возрастной группе 2007-2008 годов рождения первые места заняли анивчане Марат Тухватулин (45 кг), Кирилл Жилкин (27 кг), а также Даниил Соломатин (32 кг), Максим Шапинский (35 кг), Гасан Рамазанов (38 кг), Артем Рошка (41 кг) из Южно-Сахалинска.

Среди девушек золотые медали получили Иванна Хаща (27 кг), Виктория Хаща ( 42 кг), Алеся Козленко (48 кг), Виталия Осипенко (32 кг), Василина Климанова ( 58 кг) из Анивы, Вероника Криворучко (38 кг) и Анастасия Син (70 кг), представляющие Поронайск.

Абсолютным чемпионом по бурятской борьбе «Бухэ Барилдаан» среди мужчин стал Бадарчы Сергей (Анива), в финале ему противостоял Кыргыс Ангыр (Анива).

Спонсоры турнира учредили специальные призы. Награду «За волю к победе» получили Кочетков Андрей, Фахритдинов Гасан, Осипов Никита, Оглы Ратмир, Криворучко Вероника, Осипенко Виталия, Хаща Виктория, Шипицын Вячеслав, Колесников Кирилл, Сивоконь Данил, Тухватулин Марат и Рубежной Максим.

Лучшим судьей турнира признан Нефедов Анатолий (Корсаков).