В Красноярске состоится юбилейный XXX Всероссийский турнир по тяжелой атлетике

Ожидается участие более 100 тяжелоатлетов из республик Саха (Якутия) и Хакасия, Алтайского и Красноярского краев, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской областей. Спортсмены разыграют медали в трех видах программы: толчок, рывок и двоеборье.

Юрий Павлович Иванов считается основателем школы тяжелой атлетики в Красноярском крае. Он приехал в Красноярск в 1953 году и вскоре организовал секцию тяжелой атлетики в Доме спорта «Динамо». С этого времени в городе стали регулярно проводиться краевые и городские соревнования. Ю.П. Иванов сам активно выступал на помосте, является рекордсменом Красноярского края в весовых категориях 82,5 кг, 90 и свыше 90 кг. Впоследствии он одним из первых в Сибири стал судьей Всесоюзной категории по тяжелой атлетике. Большая плеяда красноярских спортсменов и тренеров была воспитана Ю.П. Ивановым.

Юрий Павлович принимал участие в Великой Отечественной войне. За проявленные мужество и храбрость был награжден медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией».

Программа турнира:

3 мая

12.00 – соревнования в в/к 45, 49, 55, 59, 64 кг (женщины)

13.55 – награждение в в/к 45, 49, 55, 59, 64 кг (женщины)

14.00 – соревнования в в/к 55, 61 кг (мужчины)

15.25 – награждение в в/к 55, 61 кг (мужчины)

15.30 – соревнования в в/к 64, 71, 76, 81, 87, свыше 87 кг (женщины)

16.55 – награждение в в/к 64, 71, 76, 81, 87, свыше 87 кг (женщины)

17.00 – торжественная церемония открытия

17.15 – соревнования в в/к 67, 73 кг (мужчины)

18.55 – награждение в в/к 67, 73 кг (мужчины)

19.00 – соревнования в в/к 81 кг (мужчины)

20.55 – награждение в в/к 81 кг (мужчины)

4 мая

12.00 – соревнования в в/к 89 кг (мужчины)

13.55 – награждение в в/к 89 кг (мужчины)

14.00 – соревнования в в/к 96, 102 кг (мужчины)

15.55 – награждение в в/к 96, 102 кг (мужчины)

16.00 – соревнования в 109, свыше 109 кг (мужчины)

17.45 – награждение в 109, свыше 109 кг (мужчины)

18.00 – закрытие соревнований.