В Красноярске состоится юбилейный XXX Всероссийский турнир по тяжелой атлетике

Ожидается участие более 100 тяжелоатлетов из республик Саха (Якутия) и Хакасия, Алтайского и Красноярского краев, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской областей. Спортсмены разыграют медали в трех видах программы: толчок, рывок и двоеборье.
Юрий Павлович Иванов считается основателем школы тяжелой атлетики в Красноярском крае. Он приехал в Красноярск в 1953 году и вскоре организовал секцию тяжелой атлетики в Доме спорта «Динамо». С этого времени в городе стали регулярно проводиться краевые и городские соревнования. Ю.П. Иванов сам активно выступал на помосте, является рекордсменом Красноярского края в весовых категориях 82,5 кг, 90 и свыше 90 кг. Впоследствии он одним из первых в Сибири стал судьей Всесоюзной категории по тяжелой атлетике. Большая плеяда красноярских спортсменов и тренеров была воспитана Ю.П. Ивановым.
Юрий Павлович принимал участие в Великой Отечественной войне. За проявленные мужество и храбрость был награжден медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией».
Программа турнира:
3 мая
12.00 – соревнования в в/к 45, 49, 55, 59, 64 кг (женщины)
13.55 – награждение в в/к 45, 49, 55, 59, 64 кг (женщины)
14.00 – соревнования в в/к 55, 61 кг (мужчины)
15.25 – награждение в в/к 55, 61 кг (мужчины)
15.30 – соревнования в в/к 64, 71, 76, 81, 87, свыше 87 кг (женщины)
16.55 – награждение в в/к 64, 71, 76, 81, 87, свыше 87 кг (женщины)
17.00 – торжественная церемония открытия
17.15 – соревнования в в/к 67, 73 кг (мужчины)
18.55 – награждение в в/к 67, 73 кг (мужчины)
19.00 – соревнования в в/к 81 кг (мужчины)
20.55 – награждение в в/к 81 кг (мужчины)
4 мая
12.00 – соревнования в в/к 89 кг (мужчины)
13.55 – награждение в в/к 89 кг (мужчины)
14.00 – соревнования в в/к 96, 102 кг (мужчины)
15.55 – награждение в в/к 96, 102 кг (мужчины)
16.00 – соревнования в 109, свыше 109 кг (мужчины)
17.45 – награждение в 109, свыше 109 кг (мужчины)
18.00 – закрытие соревнований.