В Красноярске состоится юбилейный XXX Всероссийский турнир по тяжелой атлетике - Советский спорт
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29 апреля 2019 10:11Красноярский край

В Красноярске состоится юбилейный XXX Всероссийский турнир по тяжелой атлетике

В Красноярске с 3 по 4 мая в Доме спорта «Динамо» (пр. Мира, 67) состоится юбилейный ХХХ Всероссийский турнир по тяжелой атлетике памяти участника Великой Отечественной войны Юрия Павловича Иванова.

Ожидается участие более 100 тяжелоатлетов из республик Саха (Якутия) и Хакасия, Алтайского и Красноярского краев, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской областей. Спортсмены разыграют медали в трех видах программы: толчок, рывок и двоеборье.

Юрий Павлович Иванов считается основателем школы тяжелой атлетики в Красноярском крае. Он приехал в Красноярск в 1953 году и вскоре организовал секцию тяжелой атлетики в Доме спорта «Динамо». С этого времени в городе стали регулярно проводиться краевые и городские соревнования. Ю.П. Иванов сам активно выступал на помосте, является рекордсменом Красноярского края в весовых категориях 82,5 кг, 90 и свыше 90 кг. Впоследствии он одним из первых в Сибири стал судьей Всесоюзной категории по тяжелой атлетике. Большая плеяда красноярских спортсменов и тренеров была воспитана Ю.П. Ивановым.

Юрий Павлович принимал участие в Великой Отечественной войне. За проявленные мужество и храбрость был награжден медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией».

Программа турнира:

3 мая

12.00 – соревнования в в/к 45, 49, 55, 59, 64 кг (женщины)

13.55 – награждение в в/к 45, 49, 55, 59, 64 кг (женщины)

14.00 – соревнования в в/к 55, 61 кг (мужчины)

15.25 – награждение в в/к 55, 61 кг (мужчины)

15.30 – соревнования в в/к 64, 71, 76, 81, 87, свыше 87 кг (женщины)

16.55 – награждение в в/к 64, 71, 76, 81, 87, свыше 87 кг (женщины)

17.00 – торжественная церемония открытия

17.15 – соревнования в в/к 67, 73 кг (мужчины)

18.55 – награждение в в/к 67, 73 кг (мужчины)

19.00 – соревнования в в/к 81 кг (мужчины)

20.55 – награждение в в/к 81 кг (мужчины)

4 мая

12.00 – соревнования в в/к 89 кг (мужчины)

13.55 – награждение в в/к 89 кг (мужчины)

14.00 – соревнования в в/к 96, 102 кг (мужчины)

15.55 – награждение в в/к 96, 102 кг (мужчины)

16.00 – соревнования в 109, свыше 109 кг (мужчины)

17.45 – награждение в 109, свыше 109 кг (мужчины)

18.00 – закрытие соревнований.

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