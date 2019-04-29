Новосибирская спортсменка Татьяна Садчикова завоевала титул чемпионки мира!

Новосибирскую область в составе сборной России представляла воспитанница Василия Титовского Татьяна Садчикова. Вместе со своими подругами по команде Татьяна выиграла золотую медаль и титул чемпионки мира в самой, пожалуй, зрелищной дисциплине тхэквондо – специальной технике в командном турнире среди женщин.

Мастеров этой дисциплины сами специалисты тхэквондо чаще называют «убийцами досок». Специальная техника – это особенная техника тхэквондо, в которой необходимо разбить одну или несколько досок в прыжке. У мастеров спецтехники должны быть развиты такие качества, как прыгучесть, быстрота, взрывная сила, умение ориентироваться в пространстве, не терять равновесие и сохранять контроль за своим телом даже в прыжке. На соревнованиях женщины выполняют три удара на специально разработанном тренажёре.

Следующий чемпионат мира пройдёт в 2021 году в Финляндии.