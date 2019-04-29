В Красноярск приедут сильнейшие пловцы в ледяной воде

Ожидается, что участниками соревнований станут около 80 спортсменов из 13 регионов страны: от Благовещенска до Тюмени. За медали поборются 7 победителей и призёров чемпионатов мира. Среди титулованных участников: чемпион и призёр чемпионатов мира и Европы по плаванию в ледяной воде Олег Чекушкин (г. Барнаул), абсолютный чемпион России по плаванию в ледяной воде, председатель Ассоциации холодового плавания, представитель IISA в России Александр Брылин (г. Благовещенск).

В программе: соревнования на дистанциях 50 метров баттерфляем, 50, 100 метров брассом, 50, 100, 500 метров вольным стилем, также будут разыграны медали на дистанции 1000 метров. Кроме того, в программу включены эстафеты 4х50 метров и 4х250 метров.

По итогам соревнований будут выявлены сильнейшие пловцы в возрастных группах среди мужчин и женщин, а также абсолютный победитель соревнований.

Расписание соревнований:

4 мая

14.00-14.30 – церемония открытия

14.45-16.00 – дистанции 50 метров баттерфляем, 50 м брассом, 50 м вольным стилем

16.00-17.00 – командная эстафета 4х250 м вольным стилем

17.00-18.30 – дистанция 500 м вольным стилем

5 мая

10.30-12.00 – дистанции 100 м брассом, 100 м вольным стилем

12.00-13.00 – командная эстафета 4х50 м вольным стилем

13.00-16.30 – дистанция 1000 м вольным стилем

17.00-18.00 – официальное закрытие и церемония награждения.