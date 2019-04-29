Всегда на высоте!

В соревнованиях принимали участие около 200 любителей «движения вверх». Так как турнир носил статус открытого, в борьбе за награды к омичам присоединились спортсмены из других регионов России – Тюменской, Новосибирской и Кемеровской областей. Наш регион представляли скалолазы из областного центра, а также ребята из Москаленского района.

В соревнованиях на скорость преодоления препятствия лучшими в своих возрастных категориях стали новосибирцы Степан Якименко, Дмитрий Демин, омичи Ева Зольникова, Арина Балько, Карина Муратова, Евгений Новичков, Анна Гопанчук, Артемий Терентьев, Дарья Компаниец, Александр Ильин, а также спортсмен из Рубцовска Данил Бычков.

Чемпионами в состязаниях на трудность стали Тимур Муратов, Дарья Компаниец, Максим Омельченко, Юрий Ковалев, Марина Лобова, Александр Подобед, Карина Муратова, Арина Балько, Ева Зольникова (все – Омск), а также новосибирцы Андрей Руденко и Марк Фокин.

Отметим, что мероприятие проходило в рамках реализации проекта «Скалолазание для всех» при поддержке Фонда президентских грантов.