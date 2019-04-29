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29 апреля 2019 10:17Омская область

Новый пьедестал омских «художниц»!

Команда Омской области выиграла награды чемпионата России по художественной гимнастике.

Чемпионат страны по групповым упражнениям проходил в Казани с 27 и 28 апреля. В этих соревнованиях участвовали гимнастки из 40 регионов России. Омички, уже не первый год являющиеся фаворитами соревнований самого высокого уровня, и в этот раз подтвердили свой класс. Евгения Гренц, Валерия Кузнецова, Алина Шарапова, Екатерина Таныгина, Екатерина Лысенко и Валерия Коротаева — воспитанницы тренеров Елены Арайс и Оксаны Курганской — сумели дважды подняться на пьедестал. Наши девушки были сильнейшими в упражнении с пятью мячами, набрав 25,550 баллов. Серебряные награды в этом виде достались петербурженкам(25,500 баллов), а третьими оказались спортсменки из республики Татарстан (23,125 баллов).
Второй комплект медалей омичики завоевали в многоборье. Чемпионками здесь оказались гимнастки из Северной столицы — 51,500 баллов. «Серебро» выиграла сборная Омской области (51,400 баллов), а «бронзу» вручили сборной Москвы (50,650 баллов).

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