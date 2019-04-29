За Кубок с оружием! Определились лучшие фехтовальщики Кубка Омской области - Советский спорт
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29 апреля 2019 10:18Омская область

За Кубок с оружием! Определились лучшие фехтовальщики Кубка Омской области

Соревнования, в которых в течение трех дней – с 26 по 28 апреля, – участвовали почти две сотни спортсменов, прошли в спортивном комплексе «Юность» и на базе СДЮСШОР № 12 имен заслуженного тренера России Оганеса Крикорьянца.

Отношения в шпажном бою выясняли 127 спортсменов. Среди девушек обладательницей Кубка региона оказалась Дарья Романова. У мужчин престижный трофей достался Никите Шикируну. Серебряные награды выиграли Николай Крикорьянц и Алина Видмиллер, а «бронзу» завоевали Иван Васильев, Богдан Хитушко, Ярослава Гербсоммер и Валерия Кущей.

Еще 54 фехтовальщика разыгрывали в последний день турнира награды в сабле. Здесь лучшими стали Константин Бендик и Татьяна Федорова. Обладателями «серебра» в этом году оказались Владислав Шпунов и Екатерина Евтушенко. Замкнули призовые тройки Алексей Неизвестных, Ростислав Демьяновский, Дарья Синер и Анастасия Кузьменко.

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