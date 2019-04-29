В Актанышском районе прошел турнир по корэш на Кубок первого Президента РТ Минтимера Шаймиева

Торжественное открытие спортивного мероприятия состоялось в спортивном комплексе «Батыр», при участии главы муниципального района Энгеля Фаттахова, исполнительного директора Федерации борьбы корэш РТ Равиля Хайруллина, тренеров и спортсменов.
В соревнованиях приняли участие более 390 борцов из 46 команд районов и городов Татарстана. Спортсмены боролись в 10 весовых категориях.
Победители соревнований:
Данилов Алексей (в весовой категории 36 кг., Кукморский район), Курбанов Рамазан (в весовой категории 40 кг., Мамадыш), Гайфетдинов Ильназ (в весовой категории 43 кг., Мамадыш-1), Миннегалиев Ильфат (в весовой категории 46 кг., Азнакаевский район), Раджабов Рубин (в весовой категории 50 кг., Альметьевский район), Исхаков Разил (в весовой категории 55 кг., Лаишево), Кутбутдинов Азимжан (в весовой категории 60 кг., Казань), Шамсиев Ильназ (в весовой категории 65 кг., Актаныш-1), Каримуллин Инсаф (в весовой категории 70 кг., Кукморский район), Зарипов Багир (в весовой категории свыше 70 кг., Тюлячинский район).
Среди команд:
1 место – Кукморский район,
2 место – Альметьевск,
3 место – Казань.
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