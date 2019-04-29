Сахалинка Вероника Мазалова стала победительницей всероссийских соревнований

Это юношеские соревнования по тяжелой атлетике, которые собрали спортсменов 2002-2004 годов рождения.
Сахалинскую Область представляли два тяжелоатлета: кандидат в мастера спорта из Холмска Вероника Мазалова, в весовой категории 55кг и перворазрядник из Поронайска Даровских Роман, в такой же весовой категории.
- Вероника уверенно с большим отрывом выиграла у своих соперниц из приморского и забайкальского краев , с результатом 63 кг в рывке и 75кг в толчке. Буквально двух килограммов не хватило до выполнения звания мастера спорта России, поделился тренер спортсменки Артур Никитин.
Роман Даровских с результатом 66 кг в рывке и 90 кг в толчке занял третье место.
Вероника Мазалова будет представлять островной регион на финале спартакиады в Белгороде, который пройдёт с 10 по 15 июля.
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