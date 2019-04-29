Сахалинка Вероника Мазалова стала победительницей всероссийских соревнований - Советский спорт
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29 апреля 2019 10:20Сахалинская область

Сахалинка Вероника Мазалова стала победительницей всероссийских соревнований

Второй этап летней спартакиады учащихся России состоялся во Владивостоке.

Это юношеские соревнования по тяжелой атлетике, которые собрали спортсменов 2002-2004 годов рождения.

Сахалинскую Область представляли два тяжелоатлета: кандидат в мастера спорта из Холмска Вероника Мазалова, в весовой категории 55кг и перворазрядник из Поронайска Даровских Роман, в такой же весовой категории.

- Вероника уверенно с большим отрывом выиграла у своих соперниц из приморского и забайкальского краев , с результатом 63 кг в рывке и 75кг в толчке. Буквально двух килограммов не хватило до выполнения звания мастера спорта России, поделился тренер спортсменки Артур Никитин.

Роман Даровских с результатом 66 кг в рывке и 90 кг в толчке занял третье место.

Вероника Мазалова будет представлять островной регион на финале спартакиады в Белгороде, который пройдёт с 10 по 15 июля.

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