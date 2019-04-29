Мария Якимова завоевала «серебро» первенства России по шахматам

Учащаяся Республиканской спортивной школы олимпийского резерва по шахматам, шашкам, го имени Рашида Нежметдинова, Кандидат в мастера спорта Мария Якимова завоевала серебряную медаль первенства России по шахматам среди девушек до 15 лет.
В 9 турах по швейцарской системе Мария набрала 7,5 очков, одержав 7 побед, сведя 1 партию вничью и уступив лишь будущей чемпионке – Екатерине Насыровой из Республики Марий Эл.
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