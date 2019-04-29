Спортсменки из Республики Бурятия завоевали два золота и три бронзы на Чемпионате России по боксу

По итогам соревнований в Бурятию отправляются пять медалей - две золотых и три бронзовых.
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Чемпионами России по боксу 2019 года стали:
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МСМК Людмила Воронцова в в/к до 57 кг;
МСМК Кристина Ткачёва в в/к свыше 81 кг.
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Бронзовые медали завоевали:
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МСМК Наталья Шадрина в в/к до 60 кг;
МСМК Дарима Сандакова в в/к до 69 кг;
МС Елена Гапешина в в/к до 75 кг.
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Спортсменки представляют спортивный клуб «НОМТО», президент Валерий Доржиев.
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Поздравляем спортсменок и тренеров Бадму Бадмаева, Булата Бадмаева, Бато-Мунко Ванкеева!
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