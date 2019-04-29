Сахалинские дошколята сразились за медали комплекса ГТО

В рамках очередного этапа малыши выполняли нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

В общефизической подготовке померились силами детсады пяти районов Сахалина - Анивы, Долинска, Корсакова, Невельска и областного центра. Каждый муниципалитет выставил по несколько команд. Всего в борьбу за награды соревнований вступило более 40 сильнейших дошколят, показавших лучшие результаты на муниципальном этапе спартакиады.

На торжественном параде открытия юных атлетов приветствовал руководитель центра тестирования комплекса ГТО Виктор Пальшин. Он пожелал детям не расстраиваться, если что-то не получается и идти только к победе. Также глава центра тестирования поздравил победителей и призёров муниципального этапа в личном зачёте. Медалей и грамот удостоились София Сафиуллина, Таисия Черных, Анастасия Тютюнникова, Андрей Масленков, Роман Полянский и Тимофей Парамонов.

Сегодня участникам в очередной раз предстояло продемонстрировать мастерство в гибкости, прыжке в длину с места, метании мяча в обруч, отжимании от пола и поднимании туловища из положения лёжа.

- Сегодня чудесный день, мы испытываем на себе все испытания ГТО, сложные и не очень. Показываем, что умеем и что не умеем, чему учимся и чему уже научились. У меня хорошо получается попадать мячом в обруч, прыгать, отжиматься, качать пресс и много чего ещё, - поделилась воспитанница детского садика «Чебурашка» Долинска Вирджиния Клименкова. - Тренеры нам объяснили, как правильно выполнять упражнения. К примеру, чтобы удачно прыгнуть с места, нужно сначала потянуться и встать на носочки и прыгнуть изо всех сил. При этом руки нельзя убирать назад, чтобы результат засчитали по ногам, а не рукам.

Дошколята состязались как в командном, так и личном зачёте. По результатам спартакиады весь пьедестал почёта забрали команды Южно-Сахалинска. Среди мальчиков в индивидуальной борьбе всех одолел Тимур Туаев из детсада «Аленький цветочек» Невельска, на втором месте Андрей Моисеенко из команды «Южно-Сахалинск-2», а замкнул тройку лидеров Роман Полянский (Южно-Сахалинск-1). Среди девочек пьедестал почёта разделили южносахалинки – золото взяла София Сафиуллина, серебро завоевала Эмилия Ибрагимова, а бронзу - Таисия Черных.

- За прошлый год испытания комплекса прошло около 700 детей в возрасте 6-7 лет. Показатели по знакам отличия хорошие – около 200 золотых, 300 серебряных и 200 бронзовых знаков. Это говорит о неплохом уровне физической подготовки дошколят. В основном эти малыши занимаются в секциях с 4 лет и показывают хорошие результаты. На золотой знак малышам нужно выполнить семь видов испытаний, туда входят основные физические упражнения – скорость, гибкость, ловкость и сила. Выполняя нормативы, дети подтверждают свою универсальность, - резюмировал Виктор Пальшин.