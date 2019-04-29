Островные кендоисты стали бронзовыми призерами дальневосточных состязаний

В соревнованиях приняли участие сильнейшие команды из Хабаровского и Приморского краев, Сахалинской и Амурской областей.
Островной регион представила сборная команда, в которую вошли спортсмены двух спортивных организаций: «Сахалинского Кендо Клуба» и «Сахалинской областной Федерации Кендо».
Островные спортсмены заняли призовые места во всех заявленных возрастных категориях. Семен Степанов получил бронзовую медаль в категории юноши 11-14 лет, Виктор Богинский стал третьим среди юниоров 15-17 лет.
Среди мужчин бронзовые награды получили Виктор Пеунков и Балауды Мичураев.
Также, решением судейской коллегии соревнований, был награжден почетной грамотой и медалью «За волю к победе» Сергеев Артем, выступающий в возрастной категории 11-13 лет.
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