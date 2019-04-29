Лучших самбистов определили на Сахалине

На татами вышли юноши и девушки 2007-2008 и 2009-2010 годов рождения. Состязания собрали более 100 юных самбистов из шести муниципальных образований: Долинска, Корсакова, Южно-Сахалинска, Холмска, п.Костромское, Углегорска и Поронайска.
Победителями соревнований среди юношей 2007-2008 годов рождения стали южно-сахалинцы Аркадий Афонин (34 кг), Илья Резников (38 кг), Дмитрий Акатов (42 кг), а также корсаковцы Вячеслав Бисембаев (46 кг), Кази Магомедбеков (50 кг), Владислав Максимов (55 кг), Руслан Ничиухин (60кг +).
Среди юношей 2009-2010 годов рождения лучшими оказались южно-сахалинцы Максим Пивоварчик (26 кг), Артем Гавриков (29 кг), Даниил Мосейчук (42 кг).
В противостоянии девушек 2007-20008 г.р. победила Хава Гайрабекова (37 кг) из п.Костромское, Карина Покутняя (47 кг) из Корсаков, а также Анжела Студилина (55 кг), представляющая Долинск.
Лучшими среди девушек 2009-2010 годов рождения стали Анна Брянкина (28 кг)из Южно-Сахалинска и представительница Поронайска Диана Савченко (34 кг).
Помимо этого, организаторы вручили призы «За лучшую технику». Их получили Максим Пивоварчик и Даниил Суслов. Наградой «За волю к победе» удостоили Глеба Юн и Анжелу Студилину.
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