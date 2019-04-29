«Nika» стала чемпионом Сахалинской Баскетбольной Лиги среди мужских команд

Турнир стартовал 3 ноября прошлого года. Всего было проведено 104 матча. В соревнованиях принимали участие 15 команд.

После первого круга определились команды, которые в играх плей-офф продолжали борьбу за награды чемпионата и, команды, которые боролись за места с 9 по 15.

Полуфинальные игры длились до двух побед. Команда «Nika» дважды одолела ДЮСШ игровых видов спорта со счётом 75:41 и 72:48.

В противостоянии «Опыта» и «Сахалинских медведей» после двух встреч счет был 1-1 (92:85 и 56:82), понадобилась третья решающая схватка. В интересной и бескомпромиссной борьбе «медведи» одержали победу - 74:85.

В играх за третье место «Опыт» оказался сильнее команды спортивной школы и победил 2:1 (100:90, 82:84,106:73), завоевав бронзу чемпионата.

В борьбе за чемпионский титул сошлись «Nika» и «Сахалинские медведи». В первой игре силы были равны примерно до середины третьей четверти, а затем «медведи» сделали рывок - 17:00, в конце счёт составил 70:62. Во второй встрече битва шла под диктовку «Ники», в итоге их ждала заслуженная победа – 75:61. В решающей встрече практически всю игру шла равная борьба, но у «Ники» хорошо сражалась вся стартовая пятерка - Иван Авдеев принёс 27 очков, Олег Ким - 16, Павел Сухов - 9, Сергей Шмыголь - 17 и Константин Байдраков - 8 подборов. У «Сахалинских медведей» основную борьбу вели Василий Воронич и Евгений Трахачев - по 16 очков. В итоге победа за командой «Nika» - 76:63 (19:17, 19:14, 25:16, 16:18). Так, чемпионами Сахалинской области среди мужчин стали Авдеев Иван, Сергей Шмыголь, Константин Байдраков, Павел Головченко, Олег Ким, Илья Демин, Павел Сухов, Николай Петренко, Майкл Ума-Окоро.

Лучшим игроком признан Иван Авдеев, а лучшим центровым - Майкл Ума-Окоро. Лучший по трехочковым броскам – Василий Воронич из «Сахалинских медведей», он оформил 60 попаданий. Лучший разыгрывающий – Руслан Горбунов из команды ДЮСШ ИВС. Лучшим атакующим защитником стал Валентин Марченко «Долинск». Самый результативный игрок – Артем Прощенко из «Опыта» - 428 очков.

По результатам чемпионата места распределились следующим образом:

1.«Nika»

2.«Сахалинские медведи»

3.«Опыт»

4.«ДЮСШ ИВС»

5.БК «Долинск»

6.«ДВГУПС»

7.«Феникс»

8.«Медведи»

9. «Альфа»

10.«Ветеран»

11.«Авангард»

12.«Восток»

13.«Корсаков»

14.«Foxes»

15.«Сахалин 2004»