Сборная Татарстана выиграла первенство ПФО по регби-7 среди юниоров до 19 лет - Советский спорт
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29 апреля 2019 10:38Татарстан

Сборная Татарстана выиграла первенство ПФО по регби-7 среди юниоров до 19 лет

28 апреля в Казани на стадионе спортивного комплекса «Тулпар» прошло первенство Приволжского федерального округа по регби-7 среди юниоров до 19 лет.

В соревнованиях приняли участие 5 команд: Сборная Республики Татарстан-1, Сборная Республики Татарстан-2, Сборная Пензенской области, «Легион» (Ижевск), «Драконы» (Йошкар-Ола).

Итоговое положение:

1 место – Сборная Республики Татарстан-1

2 место – Сборная Пензенской области

3 место – «Легион»

4 место – Сборная Республики Татарстан-2

5 место – «Драконы».

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