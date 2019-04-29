Бадминтонисты Приволжского района – обладатели Кубка мэра Казани

Победители турнира были определены в шести отдельных турнирах: среди юношей и девушек 1-4 классов, 5-8 классов, 9-11 классов.
Чемпионами турнира и обладателями переходящего Кубка стали представители Приволжского района. «Серебро» турнира завоевали спортсмены Советского района. На третью ступень пьедестала поднялись бадминтонисты Авиастроительного района.
Победители и призеры соревнований:
Девушки, 1 – 4 класс:
1. «Лицей №35» Приволжского района;
2. «Школа №181» Советского района;
3. «Гимназия №94» Московского района.
Юноши, 1 – 4 класс:
1. «Гимназия №19»Приволжского района;
2. «Школа №174» Советского района;
3. «Школа №135» Кировского района.
Девушки, 5 – 8 класс:
1. «Гимназия №94» Московского района;
2. «Лицей №83» Приволжского района;
3. «Школа №174» Советского района.
Юноши, 5 – 8 класс:
1. «Гимназия №19» Приволжского района;
2. «Школа №174» Советского района;
3. «Школа №181» Советского района.
Девушки, 9 – 11 класс:
1. «Школа №150» Приволжского района;
2. «Школа №62» Авиастроительного района;
3. «Школа №18» Вахитовского района.
Юноши, 9 – 11 класс:
1. «Школа №146» Ново-Савиновского района;
2. «Школа «150» Приволжского района;
3. «Лицей №145» Авиастроительного района.