Бадминтонисты Приволжского района – обладатели Кубка мэра Казани - Советский спорт
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29 апреля 2019 10:38Татарстан

Бадминтонисты Приволжского района – обладатели Кубка мэра Казани

26 апреля в Центре бадминтона подвели итоги соревнований на Кубок мэра Казани.

Победители турнира были определены в шести отдельных турнирах: среди юношей и девушек 1-4 классов, 5-8 классов, 9-11 классов.

Чемпионами турнира и обладателями переходящего Кубка стали представители Приволжского района. «Серебро» турнира завоевали спортсмены Советского района. На третью ступень пьедестала поднялись бадминтонисты Авиастроительного района.

Победители и призеры соревнований:

Девушки, 1 – 4 класс:

1. «Лицей №35» Приволжского района;

2. «Школа №181» Советского района;

3. «Гимназия №94» Московского района.

Юноши, 1 – 4 класс:

1. «Гимназия №19»Приволжского района;

2. «Школа №174» Советского района;

3. «Школа №135» Кировского района.

Девушки, 5 – 8 класс:

1. «Гимназия №94» Московского района;

2. «Лицей №83» Приволжского района;

3. «Школа №174» Советского района.

Юноши, 5 – 8 класс:

1. «Гимназия №19» Приволжского района;

2. «Школа №174» Советского района;

3. «Школа №181» Советского района.

Девушки, 9 – 11 класс:

1. «Школа №150» Приволжского района;

2. «Школа №62» Авиастроительного района;

3. «Школа №18» Вахитовского района.

Юноши, 9 – 11 класс:

1. «Школа №146» Ново-Савиновского района;

2. «Школа «150» Приволжского района;

3. «Лицей №145» Авиастроительного района.

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