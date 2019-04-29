В селе Бобровка прошел детский турнир по самбо на новом борцовском ковре

В церемонии открытия турнира принял участие министр спорта региона Леонид Одер, а также чемпионы мира и Европы по самбо Ирина Алексеева и Александр Куликовских.
Национальный вид спорта самбо развивается во многих небольших поселениях Челябинской области. Для юных мальчишек и девчонок он является возможностью реализовать себя. Вот и в селе Бобровка самбо успешно развивался до определенного времени. Однако в какой-то момент юные спортсмены не имели возможности тренироваться из-за отсутствия современного и качественного борцовского ковра. Мама одного из таких спортсменов обратилась к врио Губернатора Челябинской области Алексею Текслеру с просьбой разобраться в ситуации и помочь юным спортсменам.
- У нас дети очень любят самбо, - говорит Светлана Соломатина. – И было больно видеть то, что они не могут заниматься своим любимым делом. Очень рада тому, что наш вопрос так оперативно решили. Спасибо врио Губернатора и Министерству спорта за красивый и хороший борцовский ковер. Не сомневаюсь, что спортивный зал у нас не будет пустовать и ребятишки будут заняты полезным и нужным делом.
- Самбо очень популярный вид спорта в южноуральской глубинке, - говорит министр спорта Челябинской области Леонид Одер. – Верю, что и в Троицком районе он будет успешно развиваться, даст дорогу в большой спорт многим мальчишкам и девчонкам села Бобровка.
28 апреля в с. Бобровка прошли первые состязания на новеньком борцовском ковре. В них приняли участие более 150 юных самбистов из Троицкого района и Казахстана. Победителей и призеров наградили медалями и ценными грамотами титулованные спортсмены, чемпионы мира и Европы по самбо Ирина Алексеева и Александр Куликовских. Также напутственные слова юным спортсменам дал глава Троицкого района Тимур Радикович Мухамедьяров.
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