Сборная РТ по гиревому спорту стала победителем Мемориала Николая Жеребцова

В 2019 году в соревнованиях приняли участие около 80 сильнейших спортсменов из 8 команд: Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Республика Дагестан, Чувашская Республика, Тюменская область, Кировская область, Свердловская область и Санкт-Петербург.

По итогам турнира места в командном зачете распределились следующим образом:

1 место – Республика Татарстан

2 место – Чувашская Республика

3 место – Санкт-Петербург.

Для справки

Николай Георгиевич Жеребцов – уроженец Республики Татарстан, выдающийся советский спортсмен по гиревому спорту и тяжелой атлетике. Николай Георгиевич является призером первой всесоюзной спартакиады, рекордсменом СССР и мира. Выступая в Казанском цирке, он в 1969 году получил звание Заслуженного артиста ТАССР.

Впервые соревнования по гиревому спорту на призы Николая Жеребцова прошли в 1982 году. Мемориал включен в календарный план мероприятий министерства спорта Российской Федерации.