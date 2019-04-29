Александр Даренков: «Кубок матчевой встречи «Китай против Татарстана» остаётся в родной республике - Советский спорт
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29 апреля 2019 11:30Татарстан

Александр Даренков: «Кубок матчевой встречи «Китай против Татарстана» остаётся в родной республике

27 апреля в стенах ГРК «Корстон» Международная профессиональная борцовская лига ТАТФАЙТ собрала лучших бойцов Китая и Татарстана на Мировых боях по ММА.

Международный профессиональный турнир ТАТФАЙТ проходит уже в девятый раз. Тысячи зрителей и миллионы телезрителей с 2014 года наблюдали за яркими победами татарстанских бойцов. В 2017 и 2018 году лига ТАТФАЙТ совместно с компанией «М-1 Глобал» провели совместные мероприятия мирового значения, выходившие в прямой эфир на 130 телеканалах по всему земному шару. На этот раз руководство лиги ТАТФАЙТ и известного китайского промоушена WLF пришли к соглашению о проведении совместных турниров в России и Китае. Первое мероприятие прошло успешно для спортсменов из России и Татарстана.

Рушан Мингазов, президент Международной Профессиональной бойцовской лиги ТАТФАЙТ:

«Для нас это громкая победа. Теперь очень рассчитываем на успех не только в родных стенах. Сейчас активно ведём переговоры с китайской стороной о совместном международном мероприятии в Китае. Все бойцы, одержавшие победу, а также их тренеры, помимо гонораров, получат премии. Лига продолжит продвижение лучших спортсменов на мировой уровень, но тем не менее, цель: воспитание местных татарстанских бойцов и поиск новых талантливых молодых спортсменов – остаётся в приоритете».

Фархат Хуснутдинов, президент филиала Российского союза боевых искусств по РТ:

«Все члены нашей сборной команды сражались достойно. Молодцы! Такое событие в мире ММА прошло в Татарстане впервые. Матчевая встреча «Китай против Татарстана» завершилась уверенной победой нашей команды со счётом 5:2».

Александр Даренков, генеральный директор Международной профессиональной бойцовской лиги ТАТФАЙТ, председатель президиума Союза общественных деятелей РТ:

«В Китайской Народной Республике ММА находится в начальной стадии развития, тем не менее популярность этого зрелищного вида спорта там просто бешеная, а результаты спортсменов высоко котируются на международном уровне. Китайская сторона привезла лучших бойцов всемирно известного промоушена WLF, Татарстан также выставил лучших представителей ММА нашей Республики. В первом бою матчевой встречи казанский спортсмен Ниджат Иманов уступил в упорной борьбе Йе Йонгу. Второй поединок профессиональный боец из Зеленодольска Тимур Доронин уверенно завершил, победив Донгбаджагси во втором раунде досрочно техническим нокаутом. Третий бой снова был за китайской стороной, хотя мнения судей разделились. Сергей Яковлев очень достойно противостоял Жанг Жиа Кайю в практически равном бою. Четвёртый бой Валид Рашидов досрочно выиграл у Мусу Ньюртьебьеке. Самым коротким получился пятый бой: Вадим Синицын одержал победу над Бахетиханом Ньюртьебьеке техническим нокаутом уже в первом раунде. Любимец татарстанской публики Ленар Сулейманов в тяжёлом противостоянии с китайским бойцом Ма Хао Бином выиграл по решению судей. Завершением матчевой встречи «Китай против Татарстана» стал главный бой вечера между неоднократным чемпионом Республики Татарстан по ММА Русланом Хисамутдиновым и чемпионом и обладателем пояса WLF Лу Дженхонгом. По решению большинства судей Руслан одержал победу. Ещё одним ярким событием вечера профессиональных поединков стал супер-бой за звание и пояс чемпиона мира по версии GPRO: легендарный российский кик-боксер и тайский боксёр Хаял Джаниев победил известного белорусского спортсмена Руслана Мамуто. Таким образом кубок матчевой встречи заслуженно достался сборной Татарстана и останется в родной Республике. А Хаял Джаниев сдержал данное ранее обещание и «забрал» чемпионский пояс, который остаётся теперь в России!».

В рамках международного турнира также состоялись престиж-бои. Известный казанский боец и тренер Федор Тимофеев, имеющий за плечами огромное количество побед российского и международного уровня в любительском спорте, дебютировал в профессиональном бою и в свои 38 лет показал очень достойный поединок, проиграв во втором раунде молодому китайскому фавориту Баладжину. А чемпион и обладатель пояса лиги ТАТФАЙТ Мухитдин Холов из Таджикистана единогласным решением судей одержал победу над перспективным китайским бойцом Кьиу Луном.

Организаторами мероприятия выступили: Международная профессиональная борцовская лига ТАТФАЙТ и китайский промоушен WLF в сотрудничестве с Российской лигой GPRO, Федерацией смешанного боевого единоборства ММА РТ и Министерством спорта РТ, под эгидой филиала Российского союза боевых искусств по РТ и Союза ММА России.

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