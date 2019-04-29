В Казани завершился Международный турнир по брейк-дансу и стрит-арту «Комбонэйшн-11»

На протяжении трёх дней, с 26 по 28 апреля, на разных площадках Казани участники турнира посещали мотивирующие тренировки звёзд брейк-данса, обсуждали развитие хип-хоп культуры в России и мире, получали мастер-классы по брейкингу и спортивной медицине, рисовали граффити на огромных холстах и, конечно же, танцевали дни и ночи напролёт.

Александр Шаталов, автор и идейный вдохновитель турнира «Комбонэйшн» (чемпион мира по брейк-дансу):

«Мы уже в 11 раз проводим «Комбо» и каждый раз делаем его круче! В этом году мы даже поставили мировой рекорд: одновременно 100 брейкеров прыгали на одной руке на крыше Казанской чаши. Отборы на наш турнир проходили в разных уголках земного шара. Например, в России отборы проходили в Хакасии, а европейцы отбирались в Германии. С каждым разом уровень и количество участников растёт. На этот раз их уже почти 1000!».

Александр Даренков, председатель президиума Союза общественных деятелей РТ:

«На нашем турнире собираются действительно лучшие. Это элита брейка. Даже на летних юношеских Олимпийских играх 2018 в Буэнос-Айресе победу одержал Би-Бой Сергей Чернышев по прозвищу Бамблби, которой «вырос» на турнире «Комбонэйшн» и был его победителем. Олимпийский комитет уже заявил брейкинг в качестве официального вида спорта на Олимпиаду во Франции в 2024 году. Уверен, что от России смогут одержать победу именно участники и победители «Комбонэйшн». Но главное в нашем турнире: спорт является только одной из составляющих брейкинга, «Комбонэйшн» - это прежде всего хип-хоп культура, культура и образ жизни Би Боев, красота танца и многое другое. С уверенностью можно сказать, что «Комбонэйшн» входит в тройку лучших мировых турниров и формирует моду и новые направления в брейк-дансе. Сегодняшние победители – это настоящее и будущее брейк-данса! Кстати, победу в самой престижной номинации турнира «breaking» одержал казанский Би Бой «Zip Rock» (Назип Миникаев). Теперь он без отбора попадает в ТОП-16 лучших брейкеров мира самого известного и престижного ежегодного международного соревнования «Red Bull BC One».

Дамир Фаттахов, министр по делам молодёжи Республики Татарстан:

С самого основания «Молодого Министерства» мы ищем возможности работать с разной молодёжью. Особенно важно выстроить диалог с теми, кто не вовлечён в традиционные форматы, кто часто идёт «против течения» и с опаской смотрит в сторону представителей власти. Ещё осенью мы поддержали проект URAM (Urban Arts Movement). Это движение сегодня объединяет молодых людей, которые занимаются уличным искусством и экстремальными видами спорта. Главное – URAM помог нам построить общение на одном языке: с нас – поддержка, с ребят – классные события, проекты, развитие Урбан-творчества. Например, сегодня был финал фестиваля. Это единственный в России международный турнир по брейк-дансу и стрит-арту. Одно из самых зрелищных событий для демонстрации талантов, на которых я был. А URAM – один из наших флагманских проектов, который открывает разной молодежи настоящее время возможностей!».