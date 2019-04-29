В Казани завершился Международный турнир по брейк-дансу и стрит-арту «Комбонэйшн-11» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
29 апреля 2019 11:31Татарстан

В Казани завершился Международный турнир по брейк-дансу и стрит-арту «Комбонэйшн-11»

28 апреля лучшие в мире танцоры-атлеты и художники собрались в казанском отеле «Корстон» на самом известном и ярком в СНГ международном турнире «Комбонэйшн».

На протяжении трёх дней, с 26 по 28 апреля, на разных площадках Казани участники турнира посещали мотивирующие тренировки звёзд брейк-данса, обсуждали развитие хип-хоп культуры в России и мире, получали мастер-классы по брейкингу и спортивной медицине, рисовали граффити на огромных холстах и, конечно же, танцевали дни и ночи напролёт.

Александр Шаталов, автор и идейный вдохновитель турнира «Комбонэйшн» (чемпион мира по брейк-дансу):

«Мы уже в 11 раз проводим «Комбо» и каждый раз делаем его круче! В этом году мы даже поставили мировой рекорд: одновременно 100 брейкеров прыгали на одной руке на крыше Казанской чаши. Отборы на наш турнир проходили в разных уголках земного шара. Например, в России отборы проходили в Хакасии, а европейцы отбирались в Германии. С каждым разом уровень и количество участников растёт. На этот раз их уже почти 1000!».

Александр Даренков, председатель президиума Союза общественных деятелей РТ:

«На нашем турнире собираются действительно лучшие. Это элита брейка. Даже на летних юношеских Олимпийских играх 2018 в Буэнос-Айресе победу одержал Би-Бой Сергей Чернышев по прозвищу Бамблби, которой «вырос» на турнире «Комбонэйшн» и был его победителем. Олимпийский комитет уже заявил брейкинг в качестве официального вида спорта на Олимпиаду во Франции в 2024 году. Уверен, что от России смогут одержать победу именно участники и победители «Комбонэйшн». Но главное в нашем турнире: спорт является только одной из составляющих брейкинга, «Комбонэйшн» - это прежде всего хип-хоп культура, культура и образ жизни Би Боев, красота танца и многое другое. С уверенностью можно сказать, что «Комбонэйшн» входит в тройку лучших мировых турниров и формирует моду и новые направления в брейк-дансе. Сегодняшние победители – это настоящее и будущее брейк-данса! Кстати, победу в самой престижной номинации турнира «breaking» одержал казанский Би Бой «Zip Rock» (Назип Миникаев). Теперь он без отбора попадает в ТОП-16 лучших брейкеров мира самого известного и престижного ежегодного международного соревнования «Red Bull BC One».

Дамир Фаттахов, министр по делам молодёжи Республики Татарстан:

С самого основания «Молодого Министерства» мы ищем возможности работать с разной молодёжью. Особенно важно выстроить диалог с теми, кто не вовлечён в традиционные форматы, кто часто идёт «против течения» и с опаской смотрит в сторону представителей власти. Ещё осенью мы поддержали проект URAM (Urban Arts Movement). Это движение сегодня объединяет молодых людей, которые занимаются уличным искусством и экстремальными видами спорта. Главное – URAM помог нам построить общение на одном языке: с нас – поддержка, с ребят – классные события, проекты, развитие Урбан-творчества. Например, сегодня был финал фестиваля. Это единственный в России международный турнир по брейк-дансу и стрит-арту. Одно из самых зрелищных событий для демонстрации талантов, на которых я был. А URAM – один из наших флагманских проектов, который открывает разной молодежи настоящее время возможностей!».

20/04 23:00ММА
За Шевченко переживали больше, чем за россиян. Как прошел турнир UFC в Санкт-Петербурге«Советский спорт» – о втором турнире UFC, прошедшем в России.
28/04 21:02Футбол
Сафонов – Акинфеев – 2:0. ЦСКА проиграл в Краснодаре бой за Лигу чемпионовИгорь Акинфеев «привез» голевую атаку на свои ворота, а Матвей Сафонов совершил несколько блестящих сейвов и начал результативную атаку, которую точным ударом завершил Дмитрий Стоцкий.
13/04 14:15Фигурное катание
Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.
11/04 15:15Фигурное катание
Россия проиграла командный ЧМ. Досрочно, без шансов – и из-за СамаринаПервый день командного чемпионата мира в Фукуоке завершен. Сборная России, лидировавшая перед мужской короткой программой, теперь – только третья.
26/04 19:17Хоккей
«Извините, что мы вас убили!» Арбитры матча века «Сан-Хосе» – «Вегас» просят прощения за ошибку    История с пятиминутным удалением игрока «Вегаса» Коди Икина, которое судьи сделали в решающем поединке серии с «Сан-Хосе», получила продолжение. Судьи отстранены, кроме того – они приносят извинения. 
08/04 20:15Теннис
Света вернулась и победила! До этого мы не видели ее с сентябряСветлана Кузнецова провела свой первый матч с сентября прошлого года – и добилась победы над Екатериной Александровой в швейцарском Лугано. Со счетом 8:6 на тай-брейке третьего сета.
28/04 14:45Футбол
ЦСКА победит «Краснодар»: «быки» потеряли уверенность, свою игру и ГазинскогоОбозреватель «Советского спорта» уверен – армейцы как минимум выстоят в Краснодаре.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
18/02 14:30Теннис
«С эффективностью все в порядке». Чакветадзе – о российских талантахЭкс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе разобрала таланты наших восходящих звезд тенниса.
22/04 13:30ММА
Валентина Шевченко: Будет здорово, если турнир UFC пройдет в КиргизииЧемпионка UFC в наилегчайшем весе прокомментировала поражение своей сестры Антонины от американки Роксанн Модаферри и отметила хорошую организацию турнира в Санкт-Петербурге.
21/04 12:00ММА
Александр Шлеменко: Удары коленями – главный козырь Оверима, который сработал против ОлейникаЗнаменитый боец смешанных единоборств – о причинах поражения Алексея Олейника от голландца Алистара Оверима.
28/04 08:07Хоккей
В Панарина вселился Овечкин. Он уничтожил «Бостон» своим дублем«Даллас» и «Коламбус» сравняли счет в сериях.
28/04 13:58Футбол
РПЛ. «Краснодар» - ЦСКА - 2:0. «Быки» рвутся в Лигу чемпионов. ОнлайнСледи за матчем вместе с «Советским спортом».
27/04 22:00Хоккей
Мы унизили себя сами. Почему ТВ не дало в хоккейной трансляции гимн России?Эта сборная очень скоро придет на смену тем, кого мы хорошо знаем на первых ролях сегодня.
26/04 19:15Хоккей
«Айлендерс» – «Каролина»: сегодня стартует серия, в которой не захотел играть «Вашингтон»В этом противостоянии нет фаворита.
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
20/04 23:30ММА
Олейник, что ты творишь? Россиянин полез в драку с Оверимом и был нокаутирован. Итоги турнира UFC в Санкт-ПетербургеБойоцовское шоу в Санкт-Петербурге удалось на славу.
19/04 12:24ММА
Премьера ММА-блокбастера от UFC в Петербурге: Разрушитель сразится с Удавом, Уральский Халк подерется с Бурым медведемВ эту субботу в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.
27/04 08:30ММА
Вячеслав Василевский: Исмаилов будет похож на красочную новогоднюю елку после боя со мнойИзвестный российский боец накануне поединка в рамках ACA 95 против Магомеда Исмаилова поделился мнением о сопернике, поражении Альберту Дураеву и признался, что планирует попробовать свои силы в заокеанской лиге.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
22/04 17:30ММА
Алистар Оверим: Если бы я дрался с Волковым, то победа тоже была бы за мнойГолландский тяжеловес Алистар Оверим после победы на турнире UFC над Алексеем Олейником рассказал о поединке и о впечатлениях от Санкт-Петербурга.
21/03 08:00Биатлон
Наталья Сорокина: Логинов удержит второе место, он в хорошей формеС 21 по 24 марта в норвежском Холменколлене пройдет заключительный этап Кубка мира по биатлону.
20/04 21:45ММА
UFC в Санкт-Петербурге. Олейник начал великолепно, но был нокаутирован (видео). Как это былоСегодня в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.
14/03 08:00Теннис
Доигрались! Впервые за 21 год в топ-20 мирового рейтинга нет россиянок«Советский спорт» – о том, как это случилось.
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
28/04 19:00Хоккей
Не удержали. Швеция - чемпион мираВсе события финала юниорского чемпионата мира
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
28/04 17:20Футбол
«Мы верим, что «Зенит» можно догнать». Игроки «Локомотива» после матча с «Енисеем»После матча 26-го тура РПЛ «Локомотив» – «Енисей» (2:1) своими впечатлениями поделились игроки «железнодорожников» Владислав Игнатьев и Мацей Рыбус, а также полузащитник гостей Михаил Костюков.
Новости
12:53 Хоккей СКА сообщил о продлении контракта с Карповым
12:23 ММА В Абу-Даби пройдет первый турнир UFC, где выступит Хабиб Нурмагомедов
12:13 Футбол Артем Дзюба – болельщикам: Спасибо за вашу доброту и поддержку (видео)
11:58 Хоккей СМИ: Войнов пополнит ряды «Автомобилиста»
11:45 Футбол «Милан» рассматривает Сарри в качестве замены Гаттузо
11:31 Формула-1 Даниил Квят: Риккардо нужно было потерпеть: через километр он бы меня обогнал
11:17 Формула-1 Квят рассказал, как произошла авария на Гран-при Азербайджана
11:05 Футбол Хавбек сборной Чехии погиб в результате ДТП
10:48 Футбол СМИ: Неймар может пропустить пять матчей за удар болельщика
10:31 Хоккей Род Бриндамор: Такая уж игра, мы мрем как мухи
10:09 ММА Убийца бывшего бойца UFC задержан в Бразилии
09:46 Теннис Медведев и Хачанов сохранили свои позиции в рейтинге ATP
09:31 Футбол Венгер отказался отказался стать главным тренером «Лиона»
09:14 Футбол Байи получил травму и выбыл до конца сезона
09:02 Футбол Каннаваро объявил об уходе из сборной Китая
08:45 Футбол СМИ: «Милан» обсудил будущее Гаттузо после поражения от «Торино»
08:25 Хоккей «Колорадо» обыграл «Сан-Хосе» и сравнял счет в серии
08:13 Футбол Ван Дейк признан лучшим игроком сезона в АПЛ
01:44 Хоккей «Каролина» снова победила «Айлендерс»: «ураганы» забили дважды за 48 секунд (видео)
01:02 Хоккей Сборная России добилась самого крупного успеха за 10 лет на ЮЧМ 
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика