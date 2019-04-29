В Череповце прошел II этап IX летней Спартакиады учащихся России 2019 по виду спорта дзюдо

Вологодскую область представила сборная команда, состоящая из спортсменов из Череповца, Вологды и Шухободи.
Подавляющее большинство спортсменов команды области являются занимающимися череповецкой «Спортивной школы № 3», которые по итогам упорной борьбы на татами завоевали 5 медалей разных достоинств.
Победителем II этапа спартакиады в весовой категории 81 кг стал Неробов Марк (тренеры Костенко А.Б., Блинов П.С.). Своей победой он завоевал право на участие в финале спартакиады, который пройдет 12-13 июля 2019 года в Череповце.
Серебряным призером в весовой категории 73 кг стал Руслан Самосудов (тренер Блинов П.С.).
Бронзовыми призерами стали Комиссаров Иван (в/к 50 кг, тренер Костенко А.Б.), Мирзаева Елизавета (в/к 44 кг, тренер Зайцева И.А.), Черкасова Полина (в/к 70 кг, тренер Зайцева И.А.)
По итогам общекомандного зачета Вологодская область завоевала почетное третье место.
Мы поздравляем спортсменов и тренеров с достигнутым результатом!
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