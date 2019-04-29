Красноярск примет Всероссийские соревнования по КУДО

Побороться за медали состязаний приедут около 230 спортсменов из нескольких регионов России: Иркутской, Новосибирской, Омской, Томской, Тюменской областей, Алтайского, Забайкальского краев, республик Тыва, Хакасия, Технический делегат соревнований представляет Москву.
КУДО – современное полноконтактное боевое единоборство, созданное в 1981 году мастером восточных единоборств Адзумой Такаси на основе его знаний о карате кёкусинкай, борьбе дзюдо, тайском боксе.
Программа соревнований:
4 мая
09.00-14.00 – предварительные поединки
14.00-14.30 – церемония открытия соревнований
15.40-18.00 – полуфинальные и финальные поединки
18.30-19.00 – награждение победителей и призеров
5 мая
10.00-14.00 – финальные поединки
14.00 – награждение победителей и призеров, церемония закрытия соревнований.
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