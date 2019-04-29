За «Кубок Сибири» поборется вся Россия

Крупнейшие всероссийские соревнования по прыжкам на батуте «Кубок Сибири» пройдут со 2 по 5 мая в Омском велотреке (ул. Вавилова, 45/1).

Свои заявки на участие в турнире подтвердили уже около 550 батутистов из 30-ти регионов России. В их числе – сильнейшие спортсмены, на чьем счету победы на крупных международных стартах. В Омске выступит победительница первенства мира Венера Нафигулина (Нефтеюганск), участник первенства мира Данил Кузнецов (Омская область) и многие другие сильные атлеты. Награды будут разыграны во всех возрастных категориях от «8-9 лет» до «17 лет и старше».

Сильнейшие будут выявлены в трех дисциплинах: прыжках на бутуте, двойном минитрампе и акробатической дорожке.

Торжественное открытие «Кубка Сибири» состоится 2 мая в 14:00. Начало соревнований 2 мая – в 10:00, 3 мая – в 10:30, 4 мая – в 11:00 и 5 мая – в 10:00.